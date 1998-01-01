Управление по туризму Гонконга возвращается в Россию

С января по июль регион посетили около 28 млн туристов, из них 80 тысяч россиян

Управление по туризму Гонконга (Hong Kong Tourism Board – HKTB) вновь откроет в России туристический офис, закрытый в 2022 году, сообщает организация.

"C августа Управление по туризму Гонконга возвращается в Россию после более чем трехлетнего перерыва в работе. В Москве вновь будет открыт офис HKTB, который займется активным продвижением особого административного района Китая как туристического направления на рынках России и стран СНГ", - говорится в сообщении.



В нем отмечается, что Гонконг — одно из самых популярных направлений туризма в Азии.

"Только за прошедший июль его посетили 4,39 млн туристов. Всего с января по июль этого года в Гонконг приехали около 28 млн путешественников, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них чуть более 80 тысяч россиян.

Особый административный район Китая является безвизовым для граждан России, что позволяет рассматривать его и как конечное направление для путешествий, а также как транзитный пункт для полетов в другие страны Азии", - сообщает турофис.



Как отметила заместитель исполнительного директора Hong Kong Tourism Board Беки Ип, представлять интересы организации в России будет компания Travel Media. В ближайших планах представительства – активная работа с туроператорами и проведение роадшоу для профессионалов туриндустрии в России и СНГ.



Добраться из России в Гонконг можно на прямых рейсах "Аэрофлота" или стыковочных китайских и арабских перевозчиков. Стоимость самого дешевого перелета в сентябре начинается от 42,6 тыс. рублей с багажом, его предлагает China Eastern Airlines, - отмечает «Интерфакс».

По оценке заместителя генерального директора туроператора «Ванд» Светланы Кречкиной, Гонконг довольно активно бронируют и отдельно, и в комбинированных турах. - сообщает сегодня РСТ.

«По сравнению с прошлым годом мы видим однозначно больше интереса к направлению. В Гонконге много всего, что можно посмотреть, посетить, составив насыщенную экскурсионную программу. А открытие турофиса в любом случае скажется положительно на турпотоке», − уточнила эксперт.

Владелец компании Go China Сергей Седов также считает, что присутствие национального турофиса всегда позитивно влияет на имидж направления: хорошо, если появятся новые путеводители по Гонконгу и другая реклама.

«Для знакомства с городом достаточно трех дней, максимум − четырех в комбинации с Макао. Бронируют туры вместе с Пекином, Шанхаем, Хайнанем. В целом турпоток стабильный, без прироста − все-таки Гонконг довольно дорогой, впрочем, как и Сингапур. Каждую неделю отправляем туда группы 10-12 человек, для сравнения − в материковый Китай вывозим по 100-120 человек в неделю.

Комбинированная поездка Пекин – Гонконг обойдется в районе 150 тыс. рублей с человека за полный пакет», - сообщил эксперт.

/TOURBUS.RU