туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
27 августа
Управление по туризму Гонконга возвращается в Россию
С января по июль регион посетили около 28 млн туристов, из них 80 тысяч россиян
Управление по туризму Гонконга (Hong Kong Tourism Board – HKTB) вновь откроет в России туристический офис, закрытый в 2022 году, сообщает организация.
"C августа Управление по туризму Гонконга возвращается в Россию после более чем трехлетнего перерыва в работе. В Москве вновь будет открыт офис HKTB, который займется активным продвижением особого административного района Китая как туристического направления на рынках России и стран СНГ", - говорится в сообщении.
Особый административный район Китая является безвизовым для граждан России, что позволяет рассматривать его и как конечное направление для путешествий, а также как транзитный пункт для полетов в другие страны Азии", - сообщает турофис.
По оценке заместителя генерального директора туроператора «Ванд» Светланы Кречкиной, Гонконг довольно активно бронируют и отдельно, и в комбинированных турах. - сообщает сегодня РСТ.
«По сравнению с прошлым годом мы видим однозначно больше интереса к направлению. В Гонконге много всего, что можно посмотреть, посетить, составив насыщенную экскурсионную программу. А открытие турофиса в любом случае скажется положительно на турпотоке», − уточнила эксперт.
Владелец компании Go China Сергей Седов также считает, что присутствие национального турофиса всегда позитивно влияет на имидж направления: хорошо, если появятся новые путеводители по Гонконгу и другая реклама.
«Для знакомства с городом достаточно трех дней, максимум − четырех в комбинации с Макао. Бронируют туры вместе с Пекином, Шанхаем, Хайнанем. В целом турпоток стабильный, без прироста − все-таки Гонконг довольно дорогой, впрочем, как и Сингапур. Каждую неделю отправляем туда группы 10-12 человек, для сравнения − в материковый Китай вывозим по 100-120 человек в неделю.
Комбинированная поездка Пекин – Гонконг обойдется в районе 150 тыс. рублей с человека за полный пакет», - сообщил эксперт.
