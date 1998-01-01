Туроператоры: Жалоб от российских туристов на блокировку смартфонов в Египте нет

По информации СМИ, в соцсетях вновь сообщают о «блокировке связи у нескольких десятков туристов в Египте, которые ранее использовали в устройствах египетские сим-карты». Ранее такие сообщения появлялись в июне.

Между тем, туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку своих смартфонов в Египте, в компаниях рекомендуют использовать гаджеты, в которых ранее путешественники не использовали египетские сим-карты, сообщает Российский союз туриндустрии.



"На данный момент мы не получали жалобы от туристов на блокировку связи в Египте. Настройка мобильной связи – довольно длительный процесс. Скорее всего, все просто пока отлаживается", - рассказала руководитель международных проектов "Слетать.ру", управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

Она рекомендовала путешественникам перед поездкой установить eSIM или электронную SIM-карту, поскольку это дешевле, чем мобильная связь.



В свою очередь, в пресс-службе туроператора Fun&Sun рассказали, что раньше туристы приезжали в Египет и вставляли в свой телефон местную сим-карту.

Согласно новому закону страны, смартфон автоматически попадет под блокировку спустя 90 дней после первого подключения, если он не был зарегистрирован через официальное приложение Telephony.

"В этой связи туристам лучше брать с собой аппарат, в котором они точно не использовали египетскую сим-карту в этом году и пользоваться роумингом, если они планируют покидать территорию отеля и оставаться на связи. Или заранее приобрести eSIM", - пояснили в компании.



В РСТ добавили, что туристы, у которых телефоны уже попали под блокировку, нужно заранее скачать приложение Telephony, в зоне прилета при въезде в Египет нужно подключиться к wi-fi и зарегистрировать устройство.

"Если он уже попал в "черный список", возможно, придется оплатить пошлину, которая может достигать 40% стоимости аппарата", - заключили в объединении.



Отметим, что ранее в Управлении по развитию туризма Египта сообщили, что «Представители египетского правительства в Таможенном управлении разъяснили нам, что любой, кто прибывает в наши аэропорты с двумя смартфонами и будет использовать египетскую SIM-карту во втором телефоне, а также намерен оставаться в стране более 90 дней, обязан заплатить таможенную пошлину в размере 38% от полной стоимости второго смартфона, если не зарегистрирует этот второй телефон.

Это правило действует только в случае пребывания более 90 дней и использования египетской SIM-карты во втором телефоне. Если же они остаются менее 90 дней, то даже при наличии двух смартфонов никаких проблем не возникает.

Пользоваться египетскими SIM-картами тоже можно свободно и без всякой оплаты, если вы в Египте менее 90 дней. При этом срок «более 90 дней» считается не как сумма нескольких поездок, а именно как срок одной непрерывной поездки».

Иными словами, отмечают в АТОР, правило о блокировке касается исключительно второго смартфона. При этом для применения правила (необходимости платить пошлину, чтобы избежать проблем) должны выполняться два строгих условия одновременно:

использование египетской SIM

пребывание более 90 дней.

Первый телефон не затрагивается вообще, и при пребывании менее 90 дней проблем быть не должно ни у кого даже с двумя смартфонами.

Официальный ответ Управления по развитию туризма Египта категорически отрицает, что блокируются все незарегистрированные телефоны у всех туристов. Блокировка (точнее, необходимость оплаты пошлины, чтобы избежать ее) касается только крайне специфичного сценария со вторым телефоном (который актуален разве что для каких-то «релокантов»).

Норма эта направлена на пресечение нелегальной торговли смартфонами, ввозимыми для египтян из-за рубежа, - отмечали ранее в АТОР.

/TOURBUS.RU