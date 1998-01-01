|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
27 августа
Туроператоры: Жалоб от российских туристов на блокировку смартфонов в Египте нет
Соцсети вновь сообщают о «блокировке связи у туристов, которые ранее использовали в устройствах египетские сим-карты»
По информации СМИ, в соцсетях вновь сообщают о «блокировке связи у нескольких десятков туристов в Египте, которые ранее использовали в устройствах египетские сим-карты». Ранее такие сообщения появлялись в июне.
Между тем, туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку своих смартфонов в Египте, в компаниях рекомендуют использовать гаджеты, в которых ранее путешественники не использовали египетские сим-карты, сообщает Российский союз туриндустрии.
Согласно новому закону страны, смартфон автоматически попадет под блокировку спустя 90 дней после первого подключения, если он не был зарегистрирован через официальное приложение Telephony.
Это правило действует только в случае пребывания более 90 дней и использования египетской SIM-карты во втором телефоне. Если же они остаются менее 90 дней, то даже при наличии двух смартфонов никаких проблем не возникает.
Пользоваться египетскими SIM-картами тоже можно свободно и без всякой оплаты, если вы в Египте менее 90 дней. При этом срок «более 90 дней» считается не как сумма нескольких поездок, а именно как срок одной непрерывной поездки».
Иными словами, отмечают в АТОР, правило о блокировке касается исключительно второго смартфона. При этом для применения правила (необходимости платить пошлину, чтобы избежать проблем) должны выполняться два строгих условия одновременно:
использование египетской SIM
пребывание более 90 дней.
Первый телефон не затрагивается вообще, и при пребывании менее 90 дней проблем быть не должно ни у кого даже с двумя смартфонами.
Официальный ответ Управления по развитию туризма Египта категорически отрицает, что блокируются все незарегистрированные телефоны у всех туристов. Блокировка (точнее, необходимость оплаты пошлины, чтобы избежать ее) касается только крайне специфичного сценария со вторым телефоном (который актуален разве что для каких-то «релокантов»).
Норма эта направлена на пресечение нелегальной торговли смартфонами, ввозимыми для египтян из-за рубежа, - отмечали ранее в АТОР.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72