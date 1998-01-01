|
26 августа
Сергей Собянин: «Какой смысл взимать дополнительные туристические сборы?»
Мэр столицы сообщил, что в Москве не планируется введение туристического налога
Вводить плату для туристов за въезд в город в столице не планируется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
При этом Минэкономразвития обсуждает возможность внесения поправок в механизм взимания туристического налога в России, - сообщила ранее газета «Ведомости». Как отмечала газета, разработку поправок планируется осуществить совместно с двумя комитетами Госдумы – по бюджету и налогам, а также по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2025 г.
Ранее мы сообщали что, по данным мэрии, Москву в 2024 году посетили 26 млн туристов, это рекордный показатель в истории города.
При этом большинство туристов, посещающих столицу, — россияне от 35 до 44 лет, путешествующие на поезде.
Что касается остальных возрастных групп, то 27% турпотока в Москву составляют россияне от 30 до 39 лет и 24% — от 40 до 49 лет.
По данным мэрии, больше всего денег в столице тратят туристы в возрасте от 30 до 49 лет, на них приходится 55% общих трат. Лидером среди регионов стал Дальневосточный федеральный округ — турист из ДФО в среднем тратит 19% своей зарплаты, меньше всех тратят путешественники из ЦФО (5,8%).
Основные расходы во время пребывания в Москве пришлись на шопинг и питание – 69%.
