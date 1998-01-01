Главная
Новости
26 августа
Сергей Собянин: «Какой смысл взимать дополнительные туристические сборы?»

Мэр столицы сообщил, что в Москве не планируется введение туристического налога


 

Вводить плату для туристов за въезд в город в столице не планируется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы не собираемся вводить туристический налог. Вопрос не в том, чтобы ты въехал. Важно, чтобы ты поселился легально в гостинице, пошел в ресторан, заказал экскурсию", - сказал сегодня г-н Собянин в интервью "Комсомольской правде".

По словам мэра, валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 трлн рублей в год, это значимая часть экономики.
"Поэтому взимать дополнительные туристические сборы - какой смысл?", - добавил он.

Также г-н Собянин напомнил, что до 2010 года в столице существовал платный вход в некоторые городские столичные парки.
"Мы освободили людей от этой платы, но внутри парков появилось много платных аттракционов и мероприятий. Так же и по туризму", - пояснил мэр.

Напомним, что с 1 января 2025 года местные органы власти субъектов РФ получили право вводить туристический налог, который должны платить классифицированные объекты размещения, входящие федеральный реестр – гостиницы, хостелы, санатории, кемпинги и глэмпинги. Закон пока не распространяется на гостевые дома и апартаменты. В 2025 году ставка налога составляет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Ежегодно она будет повышаться на 1% и к 2029 году может составлять 5%.

 

При этом Минэкономразвития обсуждает возможность внесения поправок в механизм взимания туристического налога в России, - сообщила ранее газета «Ведомости». Как отмечала газета, разработку поправок планируется осуществить совместно с двумя комитетами Госдумы – по бюджету и налогам, а также по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2025 г.

Среди возможных нововведений - изменение верхней границы ставки турналога. Сейчас она составляет 5%, но, по мнению представителей туриндустрии, она не должна превышать 2%, так как "темпы роста внутреннего туризма замедлились, а дотационные регионы будут вынуждены взимать налог по максимальной ставке".
Также представители туриндустрии выступают за отмену установленной в законе минимальной суммы турналога в 100 рублей.

В Российском союзе туриндустрии неоднократно обращали внимание на необходимость скорректировать механизм взимания туристического налога в РФ, поскольку нововведение привело к резкому росту фискальной нагрузки на недорогие объекты размещения и санатории, также из-за него выросли сроки окупаемости новых гостиничных проектов.

 

Ранее мы сообщали что, по данным мэрии, Москву в 2024 году посетили 26 млн туристов, это рекордный показатель в истории города.

При этом большинство туристов, посещающих столицу, — россияне от 35 до 44 лет, путешествующие на поезде.

Что касается остальных возрастных групп, то 27% турпотока в Москву составляют россияне от 30 до 39 лет и 24% — от 40 до 49 лет.

 

По данным мэрии, больше всего денег в столице тратят туристы в возрасте от 30 до 49 лет, на них приходится 55% общих трат. Лидером среди регионов стал Дальневосточный федеральный округ — турист из ДФО в среднем тратит 19% своей зарплаты, меньше всех тратят путешественники из ЦФО (5,8%).

Основные расходы во время пребывания в Москве пришлись на шопинг и питание – 69%.

/TOURBUS.RU

 

Фото: официальный сайт мэра г. Москвы


