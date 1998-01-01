Форум туристических территорий FTT-2025 впервые пройдет в Москве в октябре

В Москве с 15 по 18 октября впервые пройдет международный Форум туристических территорий, сообщили cегодня "Интерфакс" и пресс-службе форума FTT.

Как уточнили в пресс-службе, "FTT-2025: Форум туристических территорий" в Москве пройдет на территории олимпийского комплекса "Лужники". Ранее форум проводился в Минеральных водах (2024 год) и в Сочи (2023 год).



"Международная повестка FTT-2025 значительно расширится: в мероприятии примут участие делегации из Объединённых Арабских Эмиратов, Кубы и ряда стран Латинской Америки. Среди зарубежных участников также ожидаются представители Турции, Китая, Казахстана, Армении, Беларуси, Азербайджана и других государств, заинтересованных в развитии партнерства и обмене передовым опытом", - говорится в сообщении организаторов.



В форуме примут участие порядка 5 тыс. человек, среди которых представители власти, инвесторов, девелоперов, руководителей туристических кластеров, операторов, отельеров и рестораторов.

"Форум выступает стратегической платформой для выработки решений по развитию туризма, гостеприимства и смежных индустрий. Особое внимание в 2025 году будет уделено развитию горнолыжной отрасли, которая в этом году отмечает 35-летний юбилей.

Участники форума обсудят системные вызовы и стратегические направления развития инфраструктуры, управления сезонной нагрузкой, цифровизации и сервисного уровня российских курортов. В фокусе также - событийный туризм, поддержка народных промыслов, франчайзинг, импортозамещение и международное сотрудничество", - сообщает пресс-служба.



В деловой программе форума пройдут более 50 круглых столов, 36 отраслевых сессий, презентации инвестиционных кейсов, дискуссии с участием более 200 авторитетных спикеров. Вход на деловую программу - свободный.



Кроме этого, форум будет сопровождаться специализированной B2B-выставкой, размещенной на двух этажах общей площадью 5 тыс. кв. м, где представят новейшие разработки в сфере горнолыжного, спортивного и паркового оборудования, HoReCa, цифровых сервисов, решений по автоматизации и моделированию туристических потоков, а также IT-продукты для повышения эффективности туристической инфраструктуры.



"Форум туристических территорий за последние годы стал ключевой платформой для индустрии: здесь заключаются соглашения, запускаются региональные и международные проекты, формируются прочные партнерства.

В 2025 году в фокусе - цифровая трансформация отрасли, гостиничный бизнес в России и зарубежом. FTT - территория решений, которые работают", - цитирует пресс-служба генерального директора компании "Объединенные консалтинговые решения "Номос" - организатора Форума FTT Олимпиаду Знаменскую.



По ее словам, в рамках форума также состоится торжественная церемония вручения профессиональной отраслевой премии SKI Business Award, деловые экскурсии, а также серия неформальных мероприятий, направленных на укрепление отраслевых связей.

/TOURBUS.RU