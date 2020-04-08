Туроператор Fun&Sun предлагает разрешить использовать фонды персональной ответственности для выплат туристам

Ранее стало известно, что туристы, которые в июне не смогли вовремя вернуться из ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке, собираются подавать в суд на Fun&Sun

По информации СМИ, туристы из Петербурга, которые в июне 2025 года не могли несколько дней вернуться в Россию из ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке и отмен рейсов в Россию, собираются подавать в суд на туроператора Fun&Sun.

Напомним, что коллапс авиасообщения на Ближнем Востоке в начале лета затронул тысячи российских туристов, рейсы которых переносились и отменялись. Туроператоры вынуждены были решать вопросы с продлением размещения туристов в отелях и покупке новых билетов, что повлекло многомиллионные убытки.

Как считают в Российском союзе туриндустрии, донастройка механизма фондов персональной ответственности туроператоров и разрешение использовать средства из него для финансирования расходов в подобных ситуациях усилили бы защиту туристов и повысили устойчивость туроператорского рынка.

Как сообщили сегодня в пресс-службе РСТ, после восстановления авиасообщения на Ближнем Востоке глава комитета по выездному туризму РСТ и генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов направил письмо председателю комитета Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре Сангаджи Тарбаеву и другим депутатам.

В нем говорится, что закрытие воздушного пространства ряда ближневосточных стран создало угрозу стабильности туристической отрасли и увеличило финансовую нагрузку на предприятия этой сферы, так как повлекло за собой нарушение полетных программы и логистики, отмену и задержку рейсов, значительные расходы по исполнению договоров о реализации турпродукта для туроператоров, включая затраты на размещение туристов, приобретение новых авиабилетов, организацию трансферов и другие издержки.

«Вместе с тем, туроператоры продолжают выполнять свои обязательства перед туристами, минимизируя негативные последствия для них за свой счет.

С учетом вышесказанного предлагаю рассмотреть внесение изменений в федеральный закон от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» в части расширения возможности использования денежных средств фондов персональной ответственности туроператоров (ФПО), которые на данный момент размещаются на счетах ассоциации «Турпомощь» без активного использования», – говорится в документе.

Владимир Рубцов, в частности, предлагает расширить перечень возможностей расходования денежных средств фондов, в том числе для возмещения реального ущерба пострадавшим туристам, что на практике уже было апробировано через применение норм постановления правительства от 08.04.2020 г. No 461 с последующим ежеквартальным восстановлением объема необходимых средств в ФПО.

Средства предлагается использовать для оплаты депозитов авиакомпаниям и отелям, что уже является гарантиями перевозки туристов и их размещения, для инвестирования в развитие отельной инфраструктуры, повышение стандартов обслуживания и безопасности в туротрасли, развитие инфраструктуры, разработку, продвижение и реализацию программ внутреннего туризма (чартеры и блоки мест по России, маркетинговые программы и другое), а также поддержку социальных программ.

Гендиректор Fun&Sun также предложил расширить для туроператоров по выездному туризму возможности ежеквартального перечисления непосредственно туроператору в утвержденном порядке до 50% средств ФПО в случае превышения достаточного максимального размера фонда и отсутствия выплат на возмещение реального ущерба туристам в текущем году, с ежеквартальным контролем и пополнением, в случае необходимости, до достаточного максимального размера.

«Указанные средства могут быть направлены на покрытие дополнительных расходов, понесенных туроператорами, а также на возмещение реального ущерба, причиненного туристам в результате воздействия внешних факторов, связанных с обострением международной обстановки», – говорится в письме.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов напомнил, что ситуация с коллапсом авиасообщения на Ближнем Востоке – не первый случай, когда речь заходит о том, что туроператоры могли бы расходовать средства фонда персональной ответственности на какие-либо экстренные выплаты, связанные с форс-мажорными обстоятельствами.

«Совершенно понятно, что сам механизм фонда персональной ответственности требует реформирования, потому что в нем мертвым грузом лежат огромные средства туроператоров, которые они могли бы использовать на решение актуальных проблем», – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что сейчас федеральным законом о туризме не предусмотрено иных вариантов использования этих средств, кроме как для погашения ущерба туристам в случае банкротства или прекращения деятельности туроператора – в том случае, если будет недостаточно страхового покрытия.

«Был всего лишь один случай, когда сделали исключение: пандемия. Тогда было выпущено отдельное распоряжение правительства, предусматривающее возможности расходования средств фонда персональной ответственности без прекращений длительности туроператоров. Сейчас такого исключительного повода нет.

В то же время обращение туроператора обусловлено объективной ситуацией, когда необходимость использовать накопленные денежные средства есть, но юридически воспользоваться ими невозможно. В этой связи предложение внести в закон о туризме возможность инвестировать эти деньги, чтобы использовать проценты на нужды туроператора, под цели, направленные на развитие туризма и улучшение сервиса, представляется мне вполне логичным», – подытожил юрист.

Как напомнили в РСТ, в соответствии с действующим законом туроператоры ежегодно отчисляют в фонд персональной ответственности 1% от оборота компании за предыдущий год. У крупных компаний, которые обслуживают сотни тысяч туристов, размер фондов может достигать 300-1500 млн рублей.