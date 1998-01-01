Около 600 российских туристов застряли на острове Хайнань из-за тайфуна

На китайском острове Хайнань с 23 августа бушует тайфун "Кадзики", из-за чего закрыт аэропорт города Санья и отменены все рейсы. "Аэрофлот" объявил об отмене и переносе рейсов из Москвы и регионов на 24-25 августа.

По данным Ассоциации туроператоров России, на острове застряло из-за непогоды порядка 600 российских туристов.

Тайфуны – ежегодное погодное явление на китайском острове Хайнань в конце августа и начале сентября, и туркомпании заблаговременно информируют об этом туристов, жалоб на непогоду от путешественников не поступало, сообщает Российский союз туриндустрии.

"В воскресенье на острове бушевала стихия, дороги были перекрыты, туристы не покидали территорию отелей. В некоторых районах от сильного ветра вылетали стекла, падали деревья. Тем не менее жалоб от туристов мы не получали. Принимающие компании с ними на постоянной связи. Сейчас тайфун закончился, в городах идет уборка территории и остров возвращается к обычной жизни", - сообщает РСТ со ссылкой на компанию "Спектрум".



Как рассказал руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов, опытные туркомпании стараются не отправлять туристов на Хайнань примерно с 20 августа по 10 сентября из-за риска попасть в тайфун.

"Мы всех информируем заранее, с каждым туристом общаемся лично, поэтому и отказов у нас не бывает. И наших клиентов сейчас там тоже нет. К тому же подходит начало учебного года, в это время турпоток на Хайнань небольшой. А вот на зиму направление спрашивают неплохо, из девяти регионов РФ поставлены рейсы", - заметил он.



Генеральный директор туркомпании "Тур-де-Тур" Лилия Капцова также сообщила, что обычно туристы знают о том, что в конце августа на Хайнане наступает сезон тайфунов, как и на Кубе, и в Доминикане, и не стремятся бронировать путевки на этот период.

Остров Хайнань в Южно-Китайском море - популярное направление пляжного отдыха россиян. В 2024 году его посетили почти 180 тыс. туристов из РФ.