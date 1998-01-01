|
26 августа
Около 600 российских туристов застряли на острове Хайнань из-за тайфуна
При этом жалоб от туристов российские туроператоры пока что не получали
На китайском острове Хайнань с 23 августа бушует тайфун "Кадзики", из-за чего закрыт аэропорт города Санья и отменены все рейсы. "Аэрофлот" объявил об отмене и переносе рейсов из Москвы и регионов на 24-25 августа.
По данным Ассоциации туроператоров России, на острове застряло из-за непогоды порядка 600 российских туристов.
Тайфуны – ежегодное погодное явление на китайском острове Хайнань в конце августа и начале сентября, и туркомпании заблаговременно информируют об этом туристов, жалоб на непогоду от путешественников не поступало, сообщает Российский союз туриндустрии.
"В воскресенье на острове бушевала стихия, дороги были перекрыты, туристы не покидали территорию отелей. В некоторых районах от сильного ветра вылетали стекла, падали деревья. Тем не менее жалоб от туристов мы не получали. Принимающие компании с ними на постоянной связи. Сейчас тайфун закончился, в городах идет уборка территории и остров возвращается к обычной жизни", - сообщает РСТ со ссылкой на компанию "Спектрум".
