25 августа
Суд завершил процедуру банкротства владельца туроператора DSBW-Tours Карена Гончарова
Финансовый управляющий реализовал имущество должника на 45,3 млн рублей
Арбитражный суд Москвы 20 августа по ходатайству финансового управляющего завершил процедуру банкротства владельца туроператора DSBW-Tours Карена Гончарова, сообщает «Интерфакс».
Как сообщается в определении суда, размещенном на сайте, суд освободил Гончарова "от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина".
Этот долг должником не оспаривался и подтвержден представленными в материалы дела документами.
22 апреля суд признал обоснованными и включил в реестр кредиторов банкрота два требования физлиц на общую сумму 54 млн рублей, в мае требование физлица - в размере почти 50 млн рублей, а в июле еще одно требование СДМ-Банка на 65 млн рублей.
Однако у СК "Инвестстрах" лицензия на осуществление страховой деятельности была отозвана Центробанком еще в апреле 2018 года.
По сведениям из открытых источников, юрлицо, которое осуществляkj деятельность под брендом Travel Plan, АО «Юропеан Травэл Ассосиэйтс», было зарегистрировано в 2017 году.
Его учредители – компания Карена Гончарова «ДСБВ Трэвэл Сервисез» с долей 70% и бывшая сотрудница DSBW Евгения Ковальская с долей 30%.
Сайт этой компании доступен в сети и сейчас.
