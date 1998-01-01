Горячие авиановости

AJet повезет экскурсионных туристов Fun&Sun в Анакару

Как сообщает АТОР, туроператора Fun&Sun выкупила блоки мест на рейсах турецкой авиакомпании AJet, летающей из Москвы в столицу Турции – Анкару. AJet считается лоукостером, но все блочные билеты – уже с багажом.

На базе этой блочной программы с прилетом в турецкую столицу туроператор сформировал два новых экскурсионных пакетных тура в Турцию.

Вылетать в такие туры можно по средам (с 10.09 по 15.10), а далее – по субботам (с 25.10 по 27.12), уточнили в компании. Все вылеты ранним утром.

«С наступлением осени интерес к экскурсионным маршрутам по Турции заметно возрастает. Мы расширили ассортимент и включили программы со стартом из Анкары, что открывает туристам новые города и достопримечательности. Для тех, кто давно мечтал о Каппадокии, маршрут из Анкары станет особенно удобным: прямой перелет позволяет добраться быстрее и без пересадок, а значит – посвятить больше времени уникальным ландшафтам и культурному наследию региона.

Осень считается лучшим сезоном для таких путешествий: жара уходит, а мягкий климат делает поездки комфортными и насыщенными», – прокомментировали в туркомпании.

Россияне не могут улететь с Хайнаня из-за тайфуна

В аэропорту южной столицы китайского острова Хайнань Саньи отменены все рейсы из-за тайфуна "Кадзики", сообщают местные СМИ.

Тайфун принес проливные дожди и порывы ветра, часть его прошла над городом Санья. По данным властей, по состоянию на утра понедельника в результате удара стихии пострадали более 100 тыс. человек, погибших нет.



Шторм вызвал значительные перебои со связью, электричеством, снабжением топливом. Около 22 заправочных станций по всей провинции приостановили работу. Национальная обсерватория Китая объявила желтый, третий из четырех уровень тревоги.



"Аэрофлот" внес вынужденные корректировки в расписание рейсов на 24 и 25 августа, задержав вылеты в Санью из Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Казани и Владивостока, а также обратные рейсы в Уфу, Казань, Владивосток, Санкт-Петербург и Хабаровск.



Как сообщили в Ассоциация туроператоров России, застрявших на острове российских туристов расселили по отелям, всего это порядка 600 человек.

По данным объединения, в ближайшее время международный аэропорт города Санья готовится начать принимать рейсы, но на вылет пока закрыт.

Сейчас тайфун двигается на северо-запад и в ближайшее время, как ожидается, обрушится на прибрежные территории Вьетнама.





AZUR air в ноябре возобновит рейсы на вьетнамский остров Фукуок

Авиакомпания AZUR air с 10 ноября планирует возобновить прямые рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукуок.



Полеты будут выполняться три раза в неделю на Boeing 767-300, рассчитанных на 336 кресел в салоне эконом-класса, сообщил представитель компании журналистам.

Перелеты на Фукуок не выполнялись AZUR air с 2020 года, уточнил он.



Сейчас полетная программа компании во Вьетнам состоит из рейсов в Нячанг (Камрань), которые выполняются из нескольких городов Сибири, включая Барнаул, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Томск.

/TOURBUS.RU