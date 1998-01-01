|
туристический бизнес
для профессионалов
25 августа
Горячие авиановости
AJet повезет экскурсионных туристов Fun&Sun в Анакару/ Пассажирв "Аэрофлота" не могут улететь из Саньи/ AZUR air в ноябре начнет рейсы на вьетнамский остров Фукуок
AJet повезет экскурсионных туристов Fun&Sun в Анакару
Как сообщает АТОР, туроператора Fun&Sun выкупила блоки мест на рейсах турецкой авиакомпании AJet, летающей из Москвы в столицу Турции – Анкару. AJet считается лоукостером, но все блочные билеты – уже с багажом.
На базе этой блочной программы с прилетом в турецкую столицу туроператор сформировал два новых экскурсионных пакетных тура в Турцию.
Вылетать в такие туры можно по средам (с 10.09 по 15.10), а далее – по субботам (с 25.10 по 27.12), уточнили в компании. Все вылеты ранним утром.
«С наступлением осени интерес к экскурсионным маршрутам по Турции заметно возрастает. Мы расширили ассортимент и включили программы со стартом из Анкары, что открывает туристам новые города и достопримечательности. Для тех, кто давно мечтал о Каппадокии, маршрут из Анкары станет особенно удобным: прямой перелет позволяет добраться быстрее и без пересадок, а значит – посвятить больше времени уникальным ландшафтам и культурному наследию региона.
Осень считается лучшим сезоном для таких путешествий: жара уходит, а мягкий климат делает поездки комфортными и насыщенными», – прокомментировали в туркомпании.
Россияне не могут улететь с Хайнаня из-за тайфуна
В аэропорту южной столицы китайского острова Хайнань Саньи отменены все рейсы из-за тайфуна "Кадзики", сообщают местные СМИ.
AZUR air в ноябре возобновит рейсы на вьетнамский остров Фукуок
