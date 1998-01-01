Новости Туроператоры: Туристы активно бронируют «Новый год на пляже» В лидерах новогоднего спроса — Вьетнам, Египет, Таиланд и ОАЭ

Туроператоры сообщают о хороших бронированиях на предстоящие новогодние праздники. По объемам, как и год назад, лидируют Египет, Таиланд и ОАЭ, но Вьетнам обгоняет лидеров продаж по динамике спроса. На курортах Юго-Восточной Азии популярные отели на каникулы бронируют раньше, чем на других направлениях, особенно в премиальном сегменте, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ. По данным группы компаний «Слетать.ру», на которую ссылается РСТ, сейчас в топ-10 зарубежных новогодних направлений входят Таиланд, на который приходится 41% от общего объема продаж. На втором месте Египет (17%), далее ОАЭ (9,8%), Вьетнам (9,2%), Мальдивы (4,7%), Турция (4,2%), Куба (3,3%), Шри-Ланка (2,5%), Индия (1,7%), Китай и Маврикий (по 1,4%). По сравнению с тем же периодом год назад, Таиланд и Мальдивы слегка снизили свою долю в общих продажах, Египет и особенно Вьетнам – нарастили ее, ОАЭ, Куба, Турция – остались в тех же объемах. Одновременно в «Слетать.ру» фиксируют увеличение объема заявок на новогодние поездки в Таиланд на 93,6% по сравнению с прошлым годом и существенное увеличение бронирований Вьетнама – на фоне единичных заявок предыдущего года, когда в эту страну не было прямой перевозки. Появились бронирования Малайзии и Филиппин. В компании Coral Travel в топ-5 самых востребованных на новогодние праздники стран входят Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Турция. «Бронирования на уровне прошлого года, больших отличий пока не наблюдаем. В Таиланд и Вьетнам уже продано по 30% мест, при этом спрос на Таиланд чуть выше, чем год назад, а по Вьетнаму видим заметный рост. По Египту ожидаем всплеска интереса чуть позже, тем не менее и здесь на новогодние вылеты продано уже 17% объема», – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова. В Coral Travel стабильно востребованы также Арабские Эмираты – сейчас на новогодние бронирования здесь приходится 15-18% от общих продаж на направлении. По опыту предыдущих лет пик новогодней активности по Эмиратам начинается с октября. Полностью все туры будут проданы за полторы-две недели до Нового года. Как пояснила представитель Coral Travel, пик новогодних продаж сильно зависит от направления: «Ощутимые продажи начинаются сразу после завершения летнего сезона. Активнее себя ведут те туристы, кто планирует отдых в Юго-Восточной Азии – загрузка в местных отелях на Новый год высокая и лучше забронировать свой отдых заранее. Если говорить о Египте, здесь всплеск обычно приходится на октябрь-ноябрь». Генеральный директор One Click Travel Анара Уралова подтвердила, что российские туристы все активнее перенимают европейскую модель планирования отдыха: если еще два года назад раннее бронирование начиналось в сентябре, то в этом сезоне первые заявки на вьетнамский Фукуок пришли уже в июле. Особенно заметен этот тренд в премиальном сегменте – туристы заранее «разбирают» лучшие виллы и отели высокого уровня, понимая, что в пиковые даты они будут недоступны. В целом номерной фонд на популярных курортах Вьетнама и Таиланда уже распродан более чем на 70%. Основная волна последнего спроса по Египту и ЮВА, как ожидает эксперт, придется на октябрь-ноябрь – традиционный период финального планирования новогодних каникул. Юго-Восточная Азия показывает уверенный рост бронирований на Новый год: по сравнению с прошлым годом спрос увеличился на 45–55%. Несмотря на это, часть отелей демонстрирует гибкость и подтверждает дополнительные запросы, заметила эксперт . «Абсолютный фаворит сезона – курорт Фукуок во Вьетнаме. У нас уже забронировано и выкуплено 80% блока на рейсах. На Пхукет также наблюдается высокий спрос – загрузка местных отелей уже превышает 50%. Но благодаря жестким блокам мест в отелях и собственной сети Tuana Hotels мы можем предложить варианты размещения не только в премиальном, но и среднем сегменте, что очень важно для сохранения доступности направления для разных категорий туристов», – сказала Анара Уралова. При этом курорт Нячанг во Вьетнаме и Паттайя в Таиланде показывают более умеренный рост. По словам Ураловой, эти курорты, наряду с Камбоджей, станут ключевыми альтернативами для перераспределения турпотока в высокий сезон. Египет сохраняет стабильный спрос на уровне прошлого года. Пик бронирований приходится на 25 декабря – 8 января, при этом ежедневная полетная программа позволяет туристам One Click Travel варьировать продолжительность отдыха. По данным «Слетать.ру», средний чек на туры в Таиланд на Новый год по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года увеличился на 16,7% – до 257,9 тыс. рублей, по Египту, напротив, снизился на 13,2% – до 206,6 тыс. рублей. В ОАЭ сейчас средний «новогодний» чек составляет 204,9 тыс. рублей, во Вьетнам – 155,8 тыс. рублей, в Турцию – 165,2 тыс. Глубина бронирований при этом выросла незначительно – на 6,2%, практически до 5,6 месяцев. /TOURBUS.RU Фото: Printerest.com

