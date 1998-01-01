Новости РСТ поддерживает поправки к Закону о туризме, но просит их доработать Самое важное положение нового закона – ответственность туроператора перед туристом не наступает, пока турагент полностью не переведет деньги за тур

Минэкономразвития подготовило поправки в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые призваны разграничить ответственность между туроператорами и турагентами, а также третьими лицами. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) закон считают очень важным для отрасли и в целом его поддерживают. Самое важное положение закона – ответственность туроператора перед туристом не наступает, пока турагент полностью не переведет деньги за его тур, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ. «Это важный законопроект, разработанный по инициативе туротрасли для решения системных проблем. Работа над ним велась давно и совместно с Министерством экономического развития. Закон концептуально меняет подход к распределению ответственности, что критически важно для работы турбизнеса, его надо в принципе поддержать. Но есть нюансы, которые необходимо продумать дополнительно и доработать в рамках прохождения законопроекта в Госдуме», – заявил президент РСТ Илья Уманский. По его словам, законопроект направлен на решение трех ключевых проблем. Во-первых, это вопрос ответственности туроператора за недобросовестные действия турагента. К сожалению, сложившаяся судебная практика приводит к абсурдным ситуациям, когда туроператор вынужден нести полную финансовую ответственность за действия турагента, о которых он мог не знать и от которых не получал доходов. Например, когда в договоре, заключенном с туристом, указан туроператор, взяты деньги с туриста, но о том, что туристу не оказывали никаких услуг, туроператор узнавал уже когда пострадавший обращался в суд с исковым заявлением. В законопроект предлагается ввести простую и понятную норму – если турагент не перевел средства туроператору согласно условиям договора, то он и несет ответственность перед туристом. Вторая проблема касается ответственности туроператора за вред, причиненный туристу третьими лицами. Сейчас исковые требования, в первую очередь, предъявляются туроператору как наиболее платежеспособному субъекту, хотя виновником зачастую является непосредственный исполнитель услуги. Кроме того, общие положения ГК РФ говорят, что ответственность должен нести причинитель вреда или его виновник. Третья проблема – распределение ответственности между туроператором и третьими лицами за услуги, входящие в турпродукт. «Над этими положениями законопроекта необходимо еще поработать. Ведь и сейчас ч. 5 ст. 9 отраслевого закона говорит о том, что туроператор несет ответственность за услуги, входящие в турпродукт, если иное не установлено законами или другими нормативными правовыми актами. Но вторая часть этой нормы – «если иное не установлено…» – никогда не применяется. Предлагаемые изменения фактически оставляют тот же правовой режим – ответственность будет нести туроператор, если иное не установлено в рамках правового поля», – говорит Илья Уманский. Вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов пояснил, что вопрос разграничения ответственности туроператоров и турагентов активно обсуждается с регулятором с января 2024 года. Связано это с тем, что в последние годы резко выросло количество исков к туроператорам по возврату средств за туры, которые они по факту не продавали и денег за них не получали. «Нередки случаи, когда турагенты получают деньги от клиентов и скрываются, а туроператор должен отвечать перед туристом только на основании того, что указан в договоре, хотя деньги ему перечислены не были. Также регулярно происходят случаи, когда туроператорам приходится отвечать за действия поставщиков отдельных услуг. Раньше такие происшествия происходили не чаще раза-двух в год, сейчас – чуть ли не каждый месяц. При этом прослеживается отчетливый тренд – возбуждение по ним уголовных дел нередко заканчивающихся реальными сроками. Перечень третьих лиц, с кем сотрудничает туроператор, открыт – это могут быть отели и перевозчики, гиды и проводники, организаторы питания, трансферов и прочие поставщики услуг», – рассказал юрист. По словам вице-президента РСТ, принятия новых норм и вступления их в силу можно ожидать к весне будущего года, а на внедрение в судебную практику может уйти не один год. На прошлой неделе Российский союз туриндустрии направил письмо директору департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Георгию Груше. В нем выражена принципиальная поддержка документа, а также высказываются предложения по доработке отдельных положений и готовность в этом участвовать. Как сказано в письме, текст законопроекта не лишен проблемных вопросов. В частности, по мнению РСТ, формулировка нормы об ответственности туроператоров перед третьими лицами в нынешнем виде не позволит на практике сместить вектор ответственности в рамках судебных споров с туроператоров на перевозчиков, хотя их ответственность прямо предусмотрена в транспортных уставах. Это касается и других поставщиков услуг. «В связи с этим РСТ и раньше предлагал конкретизировать третьих лиц, которые могут нести ответственность перед туристом. В том числе, с учетом договорных отношений с самими туристами (перевозка), а также заключения договоров в пользу третьих лиц (другие услуги)», – сказано в обращении. /TOURBUS.RU

