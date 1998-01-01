Новости

«Авиа Центр» приобрел ведущую MICE&Event-компанию России MAXIMICE

Сделка знаменует собой создание мощного альянса важнейших участников рынка делового туризма

ООО «Авиа Центр», одно из крупнейших агентств по продаже билетов в России, объявило о заключении сделки по приобретению 100% долей ведущей MICE&Event-компании России – MAXIMICE.

Сделка знаменует собой создание мощного альянса важнейших участников рынка делового туризма.

Как сообщили нам в компании, сделка знаменует собой создание мощнейшего альянса важнейших участников рынка.





Как напомнили нам в пресс-службе, «Авиа Центр» – это одна из лидирующих компаний с передовыми технологиями, безупречной репутацией и серьезными финансовыми ресурсами. Компания обладает разветвленной сетью партнеров по всему миру, сильным управленческим составом и сплоченной инновационной командой, что позволяет ей быть лидером в своей отрасли.

Компания обслуживает широкую клиентскую базу, включая ключевые компании российской экономики, и является создателем новейших прогрессивных онлайн систем бронирования туристических услуг как для турагентств так и для корпоративных клиентов.

В свою очередь, MAXIMICE входит в ТОП-3 федерального рейтинга Event&MICE и обладает более чем 40 международными и российскими наградами.

Как рассказали нам в компании «Авиа Центр», покупка MAXIMICE представляет собой стратегический шаг по созданию универсальной экосистемы для бизнеса. MAXIMICE – это уникальный бренд с технологичной передовой структурой по организации корпоративных мероприятий любой сложности.

ведущее российское event-агентство с 2006 года, специализирующееся на организации масштабных мероприяти

Компания MAXIMICE первая на рынке развила и внедрила уникальную функциональную структуру профессионального сопровождения проектов «Оперейшен», запустила полноформатные ONLINE и гибридные мероприятия, основала уникальный проект Be in Russia, разработала систему создания и реализации форумов, конгрессов, выставок, фестивалей федерального значения (креативный и концептуальный подход).

Более 35 профессиональных наград, вхождение в мировой ТОП-30 лучших event-компаний и статус единственного российского shareholder международной ассоциации «27 Names» – лишь часть успеха компании.

Ключевые преимущества сделки для «Авиа Центра»:

• Создание комплексной экосистемы услуг: Компания получает возможность предлагать клиентам полный цикл корпоративного обслуживания – от организации бизнес-путешествий до проведения мероприятий любого масштаба «под ключ».

• Усиление конкурентных преимуществ: Интеграция премиального MICE&EVENT-продукта от лидера индустрии значительно укрепляет позиции компании на российском и международном рынках.

• Развитие технологической платформы: Синергия компетенций позволит разработать и внедрить инновационные IT-решения, создав единую цифровую экосистему для корпоративных сервисов.

В результате сделки MAXIMICE получает стратегические преимущества: интеграция в глобальную структуру с передовыми технологиями, сильным управлением и серьезными финансовыми ресурсами откроет доступ к работе с лидерами российской экономики, позволит полностью перезагрузить компанию через разработку новых процессов и внедрение новейших систем бронирования, создание уникальных IT-продуктов, а также обеспечит дальнейшее развитие успешной 19-летней истории компании.

В рамках достигнутых договоренностей MAXIMICE сохранит свою операционную и брендовую автономию, продолжая работу как отдельная структура. Генеральным директором компании остается Елена Мельникова

Новое партнерство создает дополнительные возможности для роста обеих компаний, создавая мощную платформу для устойчивого развития и выводя уровень сервиса для корпоративных клиентов на беспрецедентно высокий уровень.

Эксклюзивное интервью с генеральным директором компании «Авиа Центр» Сергеем Богачевым читайте завтра на нашем портале и в сентябрьском выпуске журнала «Турбизнес».

