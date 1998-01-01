|
22 августа
Россия и Малайзия готовят межправительственное соглашение в сфере туризма
Среди ближайших проектов — упрощение визового режима для граждан Малайзии и налаживание прямого авиасообщения между нашими странами
Россия и Малайзия достигли принципиального взаимопонимания по подготовке проекта межправительственного соглашения в сфере туризма, сообщает сегодня пресс-служба Минэкономразвития РФ.
Данный документ призван закрепить правовые основы сотрудничества, определить его основные направления и механизмы реализации", - говорится в сообщении.
Отсутствие прямых рейсов является на сегодня одним из основных сдерживающих факторов для роста турпотока, и его устранение станет мощным стимулом для развития как делового, так и курортного туризма", - говорится в сообщении.
Этот документ подразумевает постепенную гармонизацию требований к сертификации гостиниц и предприятий гостеприимства, что в перспективе позволит российским отелям и ресторанам получать признанные на международном уровне сертификаты, гарантирующие соответствие потребностям мусульманских туристов", - сообщает министерство.
Турист из Малайзии тратит в России в среднем более 160 тыс. рублей за поездку на 5-7 дней, сообщил ранее пресс-служба Центра стратегических разработок (ЦСР).
В ходе бизнес-диалога туроператоров Малайзии и России во время форума "Путешествуй!" малайзийские компании приняли решение активнее развивать туристические обмены и знакомить своих граждан с российскими турпродуктами", - говорится в сообщении.
