Новости
22 августа
Россия и Малайзия готовят межправительственное соглашение в сфере туризма

Среди ближайших проектов — упрощение визового режима для граждан Малайзии и налаживание прямого авиасообщения между нашими странами


 

Россия и Малайзия достигли принципиального взаимопонимания по подготовке проекта межправительственного соглашения в сфере туризма, сообщает сегодня пресс-служба Минэкономразвития РФ.
"Результатом второго заседания российско-малайзийской рабочей группы по туризму в малазийском городе Путраджайя стало достижение принципиального взаимопонимания по вопросу подготовки проекта межправительственного соглашения в сфере туризма.

Данный документ призван закрепить правовые основы сотрудничества, определить его основные направления и механизмы реализации", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов, непосредственно влияющих на удобство путешественников.
"В их числе – важность либерализации визового режима для граждан Малайзии, что существенно упростит процедуру посещения России, а также крайняя заинтересованность в скорейшем запуске регулярного прямого авиасообщения между странами.

Отсутствие прямых рейсов является на сегодня одним из основных сдерживающих факторов для роста турпотока, и его устранение станет мощным стимулом для развития как делового, так и курортного туризма", - говорится в сообщении.

"В прошлом году Исламский туристический центр Малайзии и Роскачество подписали меморандум о сотрудничестве по стандартам "муслим френдли".

Этот документ подразумевает постепенную гармонизацию требований к сертификации гостиниц и предприятий гостеприимства, что в перспективе позволит российским отелям и ресторанам получать признанные на международном уровне сертификаты, гарантирующие соответствие потребностям мусульманских туристов", - сообщает министерство.

Глава российской делегации Дмитрий Вахруков сообщил, что Москва и Казань активно внедряют стандарт "Халяль френдли" в свои туристические сервисы
"Потенциал роста взаимного турпотока у нас значительный: быстрыми темпами растут поездки из Малайзии в Россию в течение последних двух лет, а количество российских туристов, посетивших Малайзию в прошлом году, на 40% превысило доковидные показатели, составив 113 тыс. поездок", - подчеркнул он.

Стороны договорились провести следующее заседание рабочей группы по туризму в июне 2026 года в Москве в рамках туристического форума "Путешествуй!".

Турист из Малайзии тратит в России в среднем более 160 тыс. рублей за поездку на 5-7 дней, сообщил ранее пресс-служба Центра стратегических разработок (ЦСР).
"Туристы из Малайзии совершили почти 4 тыс. поездок в Россию в 2024 году. С 2022 года объем турпотока из Малайзии вырос в пять раз. Приезжая в Россию, малайзийские туристы тратят в среднем на отдых за пять-семь дней свыше 160 тыс. рублей.

В ходе бизнес-диалога туроператоров Малайзии и России во время форума "Путешествуй!" малайзийские компании приняли решение активнее развивать туристические обмены и знакомить своих граждан с российскими турпродуктами", - говорится в сообщении.
/TOURBUS.RU

 

Изображение создано с помощью ИИ


