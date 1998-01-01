|
22 августа
Александр Мусихин: “В китайском въездном турпотоке присходят важные изменения"
Глава «Интуриста» рассказал, почему Россия стала «дорогой» страной для китайских туристов, почему внедрение системы Chiina Frendly оказалось неактуальным, и как резко изменилась глубина бронирования туров
Как сообщает пресс-служба АТОР, в ходе состоявшегося 20 августа экспертного круглого стола, организованного АТОР и Ассоциацией «Мир без границ», глава «Интуриста» Александр Мусихин рассказал о текущей ситуации с приемом китайских туристов в компании.
Китайский турпоток – основа въездного туризма в России, но он серьезно меняется, - считает эксперт.
По данным Александра Мусихина, сейчас в «Интуристе» поток туристов из Китая составляет более 40% от всего проходящего через компанию объема въездного иностранного турпотока.
При этом около 90% всех китайских клиентов «Интуриста» путешествуют по России в группах, долю в 10% занимают индивидуальные туристы.
Как подчеркнул руководитель «Интуриста», в этом году количество обслуженных туристов из Китая и принятых бронирований на будущее выросло примерно на 50%, но это не значит, что так вырос рынок: это скорее эффект низкой базы по предыдущему году.
«В этом году мы видим, что в китайском организованном турпотоке снижается доля делового туризма и растет доля классического экскурсионного.
Важное изменение: количество китайских групп относительного прошлого года в нашей компании существенно выросло, но при этом снизилось среднее количество туристов в группе – если в прошлом году оно было на уровне 25 человек, то в этом году – 15. Бывают даже группы по 4 человека», – отметил г-н Мусихин.
Кроме того, заметил он, сильно уменьшилась и глубина бронирования туров в Россию на китайском рынке. Китайцы стали бронировать туры в РФ в последний момент – иногда заявки приходят за 3 дня до вылета.
«При этом наблюдаем и дальнейшее расширение географии запросов наших китайских партнеров. Если в 2019 году 99% всех заявок у «Интуриста» приходились на Москву, Санкт-Петербург и Мурманск, то сейчас у нас, как у федерального туроператора, отправляющие китайские компании запрашивают и Дальний Восток, и Екатеринбург (в последнем городе это в большей степени деловые туристы)», – рассказал генеральный директор «Интуриста».
Также в «Интуристе» фиксируют рост запросов на следующий год от китайских партнеров на комбинированные туры Россия + Белоруссия и Россия + Казахстан.
Александр Мусихин согласился с остальными участниками круглого стола в том, что России для роста китайского турпотока сейчас не хватает масштабного продвижения на рынке КНР.
«Нам как туроператору интересно участвовать в комплексных программах продвижения России как единого макронаправления на китайском рынке. Сейчас, как известно, наибольшую активность в маркетинге для китайских туроператоров проявляют комитеты по туризму Москвы и Санкт-Петербурга, они организуют различные мероприятия, акции.
Но Россия большая, и ее надо продвигать в Китае всю целиком, а не только столицы», – сказал глава «Интуриста».
В рамках круглого стола дальневосточные туроператоры констатировали, что для многих китайских отправляющих партнеров рассчитанные под них туры в Россию в этом году вызывают реакцию «нет, спасибо, слишком дорого». Глава «Интуриста» подтверждает – такая проблема есть, цены, по меньшей мере, тормозят рост турпотока из КНР.
«Факт, что в этом году существенно выросли все цены на туристические услуги внутри России, и для иностранцев в том числе. Подорожало все, но особенно – транспорт. Кроме того, с начала года рубль укрепился больше чем на 20%. Соответственно, туры в Россию для китайцев в валюте стали дороже. Туристов беспокоят также периодические закрытия аэропортов и вызванные этим переносы и отмены рейсов авиакомпаниями», – сказал Александр Мусихин».
Он также подчеркнул, что сохраняется и проблема с платежами – не только у самих китайских туристов в России.
«Нередко и китайские отправляющие туркомпании из-за политики своих банков не могут оперативно оплатить российскому туроператору счета за его услуги. Проблемы, естественно, решаются, но все это затрудняет взаимодействие», – рассказал г-н Мусихин.
«С локализацией для китайских туристов инфраструктурных объектов, достопримечательностей и маршрутов для китайских туристов существует очень большая проблема. Даже в крупных отечественных аэропортах бывают вывески и указатели на китайском с ошибками.
И часто думаешь, что лучше бы их вообще не было, чем с переводом такого ужасного уровня и качества», – с сожалением констатировал глава «Интуриста».
При этом Александр Мусихин заметил, что сейчас внедрение сертификации China Friendly для туроператоров не очень актуально.
«И вот почему: у всех отправляющих китайских партнеров – абсолютно разные требования к стандарту и «райдеру» обслуживанию своих групп в России. Кому-то достаточно тапочек в номере и кипятка на этаже.
А другим партнерам требуется практически полная локализация всех мест пребывания туристов – полный перевод, объекты только с табличками на китайском языке, китайское меню в ресторане и так далее.
Запросы совершенно разные, и причесать их под какую-то одну гребенку просто невозможно», – заключил эксперт.
/TOURBUS.RU
Фото создано с помощью ИИ
