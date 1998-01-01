Группа «Мантера»: В Красной Поляне туристы могут теперь сдать багаж на авиарейс прямо в отеле

Уже в ближайшие дни в отеле «Риксос Красная Поляна» 5* появится отдельная стойка регистрации на рейс – как в аэропорту

Как сообщили в пресс-службе группы «Мантера», гости отеля «Риксос Красная Поляна» 5* ещё до выезда из гостиницы теперь могут пройти регистрацию на авиарейс, получить посадочный талон и сдать свои чемоданы в багаж, не тратя свое время в аэропорту.

«Ранее подобная услуга не предоставлялась на постоянной основе. Мы убираем лишние этапы и очереди, чтобы гость мог дольше отдыхать и меньше думать о логистике.

Регистрация на рейс в отеле – это новый стандарт сервиса, который в нашем отеле представлен в полном цикле, и в таком виде на сегодняшний день услуги нет больше нигде в России», – рассказал » генеральный менеджер отеля «Риксос Красная Поляна» 5* Товмас Дарбинян.

Как пояснили в отеле «Риксос Красная Поляна», сейчас услугу можно получить через консьерж-службу или на ресепшн.

Но. На ней гостю надо предъявить паспорт и назвать номер и время вылета рейса.

Специалист на стойке оформит регистрацию в интегрированной с аэропортом системе и выдаст туристу его посадочный талон. Далее багаж взвешивается, маркируется биркой авиакомпании и опечатывается – все как в аэропорту.

Для того, чтобы гарантировать безопасность, все операции выполняют аккредитованные аэропортом Сочи специалисты с доступом к авиационным системам регистрации и маркировки. Каждое место багажа сопровождается цифровой историей перемещений: фото, время, пломбы, ответственные лица.

Как сообщает в свою очередь пресс-служба АТОР, на текущий момент услуга заблаговременной регистрации на рейс и сдачи багажа в «Риксос Красная Поляна» 5* доступна для рейсов всех российских авиакомпаний, вылетающих из Сочи, ее предоставление для рейсов зарубежных перевозчиков сейчас находится в проработке. Кстати, вся информация по рейсам из аэропорта Сочи выводится на специальное табло вылета, размещенное в лобби отеля «Риксос Красная Поляна» 5*.

Услуга платная – по информации отеля, стоимость зависит от веса и габаритов багажа, других динамических параметров и стартует от 5000 рублей.

«Новый сервис – регистрация на свой рейс в отеле – станет еще одной возможностью для туриста сократить время на прохождение предполетных процедур, а завершение отдыха пройдет легко и приятно», – отметил в своем комментарии управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров.

/TOURBUS.RU

Фото создано с помощью ИИ



