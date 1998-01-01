Туроператоры: Ситуация с получением Шенгена усложняется

Наибольшие задержки наблюдаются при получении слотов в консульствах Франции, Испании и Италии, при этом греческую визу можно получить без проблем

Туроператоры не отмечают улучшения ситуации с шенгенскими визами в конце лета 2025 года, в отличие от прошлого года. Несмотря на завершение высокого сезона и снижение спроса, количество доступных окон для подачи документов продолжает сокращаться. Наибольшие задержки наблюдаются при получении слотов в консульствах Франции и Испании.

При этом общее число желающих оформить шенгенские визы в России растет и по итогам 2025 года может превысить 700 тыс., - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«В консульстве Италии, где, несмотря на снижение числа заявок, срок рассмотрения документов в конце августа 2025 года составляет 2–2,5 месяца, ситуация остается напряженной. Сложности сохраняются и с испанскими визами: количество мест для подачи сократилось, а работа визового центра отличается нестабильностью. С 15 августа данные о доступных слотах не обновлялись, что создало проблемы как для аккредитованных агентств, так и для частных заявителей.

Уже 20 августа стало известно о сокращении мест на 40%. В целом, несмотря на отдельные позитивные геополитические изменения, ситуация с выдачей шенгенских виз не только не улучшается, но усугубляется в части квотирования», – пояснил генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов.

Директор по развитию компании «Туртранс-Вояж» Ирина Гусакова подтвердила: на подачу документов в консульство Испании с середины августа действительно записаться невозможно, а Италия держит паспорта до 2 месяцев.

«Иногда берут расписку с туристов, что они осведомлены о выходе визы через 60-70 дней. По нашему опыту, самое большое время было 75 дней.

Венгрия дает визы без проблем, придерживаются сроков выдачи 3 недели. Греция также укладывается в 3 недели», – заметила Гусакова.

В компании «Спектрум» напомнили, что значительное увеличение сроков оформления шенгенских виз обусловлено высоким летним спросом и нехваткой персонала в консульствах. Дополнительно на процедуре сказывается сезон отпусков в европейских странах.

«На сроки оформления визы в Италию влияет также традиционный национальный праздник Феррагосто, во время которого с 10 по 24 августа практически все организации приостанавливают свою деятельность.

Сейчас по Италии заявленный срок выдачи – 40 дней, но фактический – 6-8 недель, по Испании заявленный срок – от 4 недель, а фактический – до 6 недель. Запись на подачу документов на ближайшие даты временно недоступна», – сообщила президент группы компаний «Спектрум» Евгения Конколь.

Как рассказали в компании Space Travel, ограничение количества поданных в день паспортов привело к тому, что записаться на подачу документов на визу Испании практически невозможно. Туристам остается только ждать открытия слотов в сентябре, чтобы самостоятельно забронировать время подачи документов.

«С Италией тоже сложная история: уже в мае на сентябрьские даты заездов было сложно податься. По Франции проще: записаться можно в течение 6 недель, и французы с большей вероятностью дают мультивизы.

Практически нет проблем с Грецией – визу можно сделать за 2-3 недели», – уточнил генеральный директор Артур Мурадян.

Эксперты РСТ прогнозируют, что по итогам 2025 года количество запросов, поданных в России на получение шенгенских виз, превысит 700 тысяч.

«Сейчас рост числа заявлений в среднем составляет 18-22%. Статистика еще будет меняться, но по итогам 2025 года общее число запросов составит 690-730 тыс., а в 2026 году может достичь миллиона. Россияне все меньше опасаются обращаться за визами, растет поток желающих посетить Европу. Туристы, можно сказать, по ней соскучились. Но эти прогнозы могут не оправдаться, если консульства шенгенских стран продолжат увеличивать время оформления виз, что приведет к срывам туров и отказам от поездок.

Именно поэтому стоит начинать подготовку к путешествию заблаговременно: оптимально – за полгода до планируемой поездки», – подчеркивает Михаил Абасов.

Как напоминают в РСТ, в 2024 году россияне подали более 600 тыс. заявлений на шенгенские визы, что превысило результат 2023 года на 7,5%. При этом в допандемийном 2019 году было подано 4,1 млн заявлений.

По оценке туроператоров, интерес к турам в Европу вырос в этом году на 30-50%. Наиболее популярны Италия, Франция и Испания.

/TOURBUS.RU