Travelata: Этим летом Египет обошел российские курорты

Интернет-магазин туров Travelata подвел итоги лета - 2025

Согласно данным интернет-магазина туров Travelata.ru, этим летом поездки на курорты забронировали на 11% больше туристов, чем в прошлом.

Самым популярным направлением для летнего отдыха несколько лет подряд остается Турция. Однако в 2025-м его доля начала сокращаться. За год она упала с 56% до 52%. Средний чек вырос с 225 тысяч до 242 тысяч рублей за тур.

На втором месте оказался Египет, он пришел на смену российским курортам, которые опустили на третью строчку. К Красному морю съездили 14% всех туристов, которые приобрели поездки через интернет-магазин туров Travelata.ru.

Внутри страны провели отпуска 12% путешественников. Средняя цена поездки в страну пирамид за год увеличилась незначительно – со 199 тысяч до 204 тысяч рублей.

Отечественные курорты за год потеряли в доле 2%. Средний чек поездки фактически сохранился на том же уровне и составил 103 тысячи рублей.

ОАЭ остались на четвертой позиции рейтинга, их доля немного подросла и достигла 6%. Средняя цена поездки остается примерно на одной и той же отметке два года подряд – 186 тысяч рублей.

Пятое место среди популярных направлений этим летом занял Таиланд (4%), ранее там располагалась Абхазия (5%). После возвращения кавказского направления оно полностью так и не восстановилось. Туристы предпочли более удаленную Юго-Восточную Азию.

Российские туристы предпочитают на отдыхе максимальный комфорт, поэтому 47% туров приобрели в 5-звездочные отели. В прошлом году места в лучших гостиницах выбирали для себя 42% отпускников.

Второе место два года подряд с одинаковым результатом 31% занимают четырехзвездочные отели. Наименьшим спросом пользуются отели 1–2* и апартаменты.

Большинство путешественников предпочитают системы питания «все включено» (38%) и «ультра все включено» (30%). Также пользуются спросом завтраки – 15%. В прошлом году ситуация была фактически такой же.

Самый дорогой тур, проданный этим летом - из Москвы в турецкий Белек. Трое взрослых с ребенком провели в пятизвездочном отеле 21 ночь с питанием по системе «все включено». З

а этот отпуск они заплатили 2 787 240 рублей.

В прошлом году наиболее роскошной тоже была поездка в Белек, но на 12 ночей.

Тогда пара взрослых с тремя детьми провела отпуск в пятизвездочной гостинице с питанием «все включено» и заплатила 2 740 463 рубля.



Самым бюджетным отдыхом в этом летнем сезоне стала поездка из Москвы в Красную Поляну. Один турист провел там три ночи без питания и заплатил 8 576 рублей.

В прошлом году самой дешевой поездкой стало путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Тогда за две ночи в четырехзвездочном отеле без питания один взрослый заплатил 5 689 рублей.

Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru, отмечает: «На лето 2025 года забронировали поездки на 11% больше туристов, чем в прошлом году. В этом сезоне предпочтения российских туристов немного изменились. Путешественники стали чаще бронировать Египет, который раньше не пользовался таким спросом из-за высоких летних температур в Северной Африке. Теперь россияне перестали бояться неблагоприятных погодных условий.

Объемы поездок к Красному морю уверенно растут и сейчас уступают только Турции. Российские курорты несколько упали в рейтинге, как и турецкие. В первом случае это связано с экологической обстановкой на части отечественных пляжей, Турция же снижается из-за ощутимого роста цен, что останавливает часть туристов. Стоит отметить появление в рейтинге Таиланда, он занял место Абхазии».



Россияне для летнего отдыха выбирают отели 5* – в этом сезоне их доля увеличилась с 42% до 47%, а также сохраняют верность системе питания “все включено”. Более ⅔ поездок забронировано на all inclusive или ultra all inclusive».

Топ популярных направлений на лето 2025 года + средний чек

Направление Доля Ср. чек, руб. Турция 52% 241 791 Египет 14% 203 577 Россия 12% 102 630 ОАЭ 6% 185 879 Таиланд 4% 206 171



Изображение создано с помощью ИИ