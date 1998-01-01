Посольство РФ в Киргизии просит альпинистов соблюдать правила безопасности и уведомлять власти о планируемых восхождениях

Посольство РФ в Киргизии попросило российских альпинистов соблюдать правила безопасности при восхождении, а также уведомлять власти о планируемых восхождениях на фоне участившихся несчастных случаев в горах.

"В связи с участившимися несчастными случаями, а также гибелью альпинистов при восхождениях на горы особой сложности на территории Киргизии (Пик Победы, Пик Ленина, Хан-Тенгри), напоминаем о необходимости соблюдения правил безопасности. Кроме того, рекомендуем также уведомлять консульский отдел посольства России (rusconskg@mid.ru) о планируемых походах в горы или путешествиях по стране (состав группы, маршрут), в том числе с указанием контактных данных родственников или знакомых на случай возникновения ЧС", - говорится в сообщении дипмиссии.



Как отметили в посольстве, незадолго перед началом восхождения на Пик Победы, Пик Ленина, Хан-Тенгри следует пройти медицинское освидетельствование, так как длительное пребывание на большой высоте ведет к обострению хронических заболеваний, развитию горной болезни.



"Восхождение допускается только в составе групп, организованных через официальные туристические компании, имеющих опыт работы в высокогорье, а также обладающих возможностью организации спасательных операций. Категорически не рекомендуется совершать восхождения в одиночку ", - подчеркнули дипломаты.



При планировании треккинговых походов необходимо уведомлять МЧС Киргизии через сайт mchs.gov.kg или по телефонам оперативных дежурных: +996 (312) 32-36-44; +996 (770) 80-01-00), независимо от того, индивидуальное это путешествие или в составе группы.



В дипмиссии также рекомендуют оформлять полноценный страховой полис для альпинизма или других видов горного спорта, а во время восхождения иметь при себе средства связи, аптечку, запас еды и питьевой воды.



Как сообщает «Интерфакс», 11 августа в Бишкеке после восхождения на пик Победы скончался российский альпинист капитан сборной России по альпинизму Николай Тотмянин.

16 августа на высоте 5,8 тыс. метров на пике Хан-Тенгри погиб гражданин РФ Алексей Ермаков. В настоящее время спасатели осуществляют спуск его тела в базовый лагерь для дальнейшей эвакуации вертолётом.



12 августа на пике Победы сломала ногу альпинистка Наталья Наговицына. Она находится в поврежденной палатке, Минобороны Киргизии ведет операцию по ее спасению.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня рассказала о мерах, которые предпринимаются для спасения российской альпинистки Натальи Наговициной.

"По имеющейся информации, 12 августа при спуске с вершины пика Победы Наталья Наговицина получила перелом ноги. Ее напарник оказал пострадавшей первую помощь, закрепил на безопасной площадке и спустился в штурмовой лагерь для привлечения подмоги. 13 августа находившиеся в лагере альпинисты из Италии и Германии вышли к Наговициной. Достигнув места нахождения спортсменки, они оставили ей необходимое снаряжение (спальный мешок, горелку, продукты питания, газовый баллон) и вынуждены были спуститься ввиду сложных погодных условий", - рассказала она сегодня в ходе брифинга.



По словам представителя МИД РФ, 14-15 августа трое альпинистов по связи получили указания спускаться из штурмового лагеря. По дороге у альпиниста из Италии резко ухудшилось состояние здоровья и 15 августа он умер предположительно из-за отека мозга.



"В настоящее время по данным визуального наблюдения напарник Наговициной и альпинист из Германии продолжают спуск, к ним навстречу выдвинулась команда спасателей. 16 августа в зону происшествия был направлен спасательный вертолёт Минобороны Киргизии. Однако из-за плохих погодных условий он совершил жёсткую посадку на высоте 4600 м, в результате двое человек пострадали. К месту аварии направился другой вертолёт Минобороны Киргизии.

К сожалению, обстановка сильно осложняется погодными условиями, а также тем, что вертолеты не могут подниматься на высоту более 5500 м. 19 августа отряд спасателей вышел к месту нахождения Наговициной. С учётом погодных условий её поиск и эвакуация займёт определенное время", - добавила г-жа Захарова.



По ее словам, МИД находится в контакте с посольством РФ в Бишкеке и продолжает отслеживать ситуацию.

/TOURBUS.RU

Изображение создано с помощью ИИ