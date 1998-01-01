|
21 августа
«Яндекс Путешествия»: Россияне уже готовятся зимовать в "теплых краях"
Самыми популярными направлениями для продолжительного отдыха в ноябре-марте стали Таиланд, Юг России, Италия, Вьетнам и Франция
«Яндекс Путешествия «зафиксировали рост интереса к «зимовкам» — длительным поездкам за границу на срок от 15 дней в период с ноября 2025 по март 2026. Доля таких путешествий среди всех бронирований, сделанных с начала года, выросла более чем в 2 раза год к году.
Наиболее активный рост наблюдается в последние 2 недели, когда в ряде регионов было объявлено о предстоящем ухудшении погодных условий. Сразу 19% всех от совершенных бронирований длительных путешествий приходится на эти даты.
В грядущем сезоне чаще всего россияне планируют «зимовать» именно в Азии: на страны региона приходится 65% от всех запланированных путешествий среди тех, кто хочет провести зиму в тепле. На Европу приходится 19%, а переждать холодное время года в других регионах России собираются 12% россиян.
Самыми популярными направлениями для продолжительного отдыха в ноябре-марте стали Таиланд, Россия, Италия, Вьетнам, Франция. При этом в числе наиболее выгодных направлений оказались Египет (средняя цена за ночь в 2025 году снизилась на 51% по отношению к прошлому году), Индонезия (-34%), Испания (-17%), Италия (-10%).
В Таиланде для длительных зимних поездок выбирают провинции Чонбури, Пхукет, Трат. Песчаные пляжи там соседствуют с разнообразными достопримечательностями: от Большого Будды и колоритного рыбного рынка до заповедных природных зон.
Краснодарский край — самый популярный российский регион для затяжных путешествий в период холодов, именно здесь чаще всего бронируют отели внутри страны. Кубань привлекательна благодаря продолжительному горнолыжному сезону, обусловленному благоприятными погодными условиями: умеренными температурами и стабильным снежным покровом.
В тройке лидеров также Санкт-Петербург и Москва, куда туристы приезжают, чтобы увидеть Эрмитаж и Русский музей, прогуляться по Красной площади и посетить Большой театр.
Главный интерес к длительным зимним поездкам, как и год назад, у путешествующих вдвоем. На них приходится 64% всех бронирований для путешествий такого формата.
Интерес к «зимовкам» растет у семей с детьми: каждое четвертое бронирование отелей и апартаментов для таких путешествий с начала года приходится именно на эту категорию пользователей. Дольше всего они планируют отдыхать от зимы во Вьетнаме, Франции и на Сейшельских островах.
Направления семейного отдыха в период «зимовок», количество дней
Вьетнам - 22 дня
Франция - 21 день
Сейшельские острова - 21 день
Италия - 20 дней
Таиланд - 18 дней
Большинство россиян (88%) предпочитают «зимовать» в гостиницах. Популярнее всего — трехзвездочные (37% от всех бронирований) и четырехзвездочные отели (32%).
Для затяжного отдыха в холодное время года путешественники предпочитают поэтапные платежи за жилье.
Отложенную оплату и оплату частями выбирают 83% пользователей, а полную оплату — 17%.
