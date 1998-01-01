Alanya Postasi: Море в регионе от Газипаши до Аланьи серьезно загрязнено

По мнению туроператоров, вряд ли громкие заявления турецких ученых повлияют на российский турпоток на Средиземноморье

Загрязнение Средиземного моря на турецком курорте Аланья вызывает опасения у ученых и экологов, причиной ухудшения экологической обстановки стали отходы сельскохозяйственной и туристической индустрии, сообщает газета Alanya Postasi, которую цитирует «Интерфакс»



"Наблюдается серьезное загрязнение окружающей среды, особенно в регионе от Газипаши до Аланьи.

Проблему усугубляет не только туризм, но и сельское хозяйство, мусор, который сбрасывают в Средиземное море. Отходы с пляжей и лодок, а также чрезмерное использование пластика представляют угрозу морской экосистеме", - рассказал доцент университета Акдениз Гюрай Доган.



Он отметил, что загрязнение моря и климатические изменения привели к увеличению числа микробов в воде, а это сопряжено с рисками для здоровья туристов и местных жителей.

Так, из-за размножения бактерий, особенно в бухтах, увеличилось количество жалоб на тошноту, рвоту, лихорадку и общее недомогание.



По мнению г-на Догана, проблему загрязнения Средиземного моря в Аланье надо решать уже сейчас, поскольку в следующем году ситуация усугубится.

"Мы должны поддерживать баланс сельского хозяйства, туризма, истории, природы и промышленности, не нарушая его. Одной экологической инженерии для борьбы с загрязнением моря недостаточно. Туриндустрия и сельское хозяйство должны действовать сообща", - сказал эксперт.



Он добавил, что вода в Средиземном море стала более мутной по сравнению с прошлым годом, а количество отходов из пластика выросло, поэтому властям следует принять меры по защите окружающей среды в ближайшее время.



Как считает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, которого цитирует пресс-служба РСТ, такая проблема существует, но такие публикации призваны, скорее, привлечь внимание местных властей и мотивировать их выделить средства на очистку побережья.

Как подчеркнул Алексан Мкртчян, вряд ли заявления турецких ученых повлияют на российский турпоток в Турцию.

«Россияне продолжат там отдыхать, потому что на турецких курортах созданы хорошие условия для туристов. Я был в Аланье накануне летнего сезона, вода на глаз чистая. Понятно, если сделать химический анализ в пик сезона, то картина будет несколько иной. Поэтому я считаю, что научная общественность абсолютно правильно бьет тревогу, ученые всегда намного раньше реагируют на возможную опасность, чем чиновники и тем более бизнес», – говорит он.

По словам г-на Мкртчяна, аналогичные проблемы возникают на любом крупном морском курорте, куда в высокий сезон приезжает много туристов.

«Зачем тогда ученые подняли эту тему? Чтобы власти предприняли дополнительные меры, ужесточили критерии по очистке сточных вод для отелей и ресторанов. Аланья – это еще и крупный сельскохозяйственный регион, там на сотни километров раскинулись поля. Понятно, что с полей удобрения вымываются в море, в том числе через речки. Надо следить за очисткой сбросов, ставить современные фильтры, своевременно их менять – власти должны контролировать гостиничный и сельхоз сектора.

Не сомневаюсь, что власти Аланьи примут необходимые меры, а бизнес подчинится властям, потому что иначе его закроют.

Я только приветствую инициативу турецких ученых, их российские коллеги должны брать с них пример и активнее поднимать тему сточных сбросов в Черное море», – заключил эксперт.

