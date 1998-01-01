Новости Турбизнес Петербурга отправляется в Приволжье Серия выездных презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 26-29 августа в Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске и Перми

Очередная серия выездных презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 26-29 августа в крупных городах Приволжья – Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске и Перми. В начале июня делегация профессионалов турбизнеса Северной столицы уже побывала с деловыми встречами в четырех городах Центрального федерального округа. А всего до конца нынешнего года пройдут еще три профессиональные роуд-шоу Петербурга – на Урале, в Западной и Восточной Сибири. Профессиональные мероприятия организованы Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро совместно с ведущими компаниями сферы гостеприимства Санкт-Петербурга. Представители петербургских туроператоров, отелей, круизной компании презентуют профессионалам регионального турбизнеса классические и новые программы города на Неве. \Участникам встреч будет представлена информация о развитой инфраструктуре гостеприимного Петербурга, насыщенной экскурсионной программе, музеях, театрах, дворцово-парковых ансамблях, объектах Новой туристской географии, ярком событийном календаре и многом другом. Большое внимание будет уделено поездкам для школьников и таким важным и перспективным видам туризма, как оздоровительный, образовательный, экологический, промышленный, медицински Организаторы отмечают растущий интерес гостей Петербурга, включая жителей Приволжского федерального округа, к ярким городским фестивалям и праздникам. В ходе презентаций будут представлены наиболее важные из них – серия Больших семейных фестивалей, фестиваль «Город песчаных скульптур», осенний праздник фонтанов в Петергофе, фестиваль «Чудо света», ежегодная Рождественская ярмарка. Важнейшими мероприятиями в программе роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе станут деловые переговоры, во время которых петербургские участники смогут более детально представить местным турагентствам свои программы, ответить на их вопросы и заключить соглашения о сотрудничестве. Ожидается, что в общей сложности в Приволжском федеральном округе будет проведено более двух тысяч встреч с региональными партнерами. Петербургские участники рассчитывают, что предстоящие мероприятия помогут наладить новые связи с региональным турбизнесом и увеличить турпоток в Северную столицу из городов-миллионников – Нижнего Новгорода, Казани, Перми, а также столицы Удмуртии - Ижевска. В прошлом году Санкт-Петербург посетили более 11 миллионов туристов. Ожидается, что в этом году этот показатель будет превышен на 10-15%. Петербург из года в год сохраняет статус одного из наиболее привлекательных направлений для российских путешественников. Дата, время и место проведения мероприятий в городах роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»: 26 августа, 10:00 – 15:00, Нижний Новгород, отель «Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin» 5*, Театральная площадь, 1 27 августа, 10:00 – 15:00, Казань, отель , «Казанская Ривьера» 4*, ул. Фатыха Амирхана, 1 28 августа, 10:00 – 15:00, Ижевск, отель «Cosmos» 4*, ул.Бородина, 25 29 августа, 10:00 – 15:00, Пермь, отель «Holiday Inn Perm» 4*, бульвар Гагарина 65А Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» - Регистрация посетителей и приветственный кофе-брейк; - Презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга; - Воркшоп в формате биржи деловых контактов; - Итоговый фуршет и розыгрыш призов. Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» • Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга; • туроператоры: «Росси Тур Бизнес», «Русский снег», «Дельта Невы», «Невские сезоны», «Музыка Путешествий», «Петротур», «Премьера», «Арт-Тревел», «ПараПланов»; • круизная компания Astra Marine; • отели «Астория», «Англетер», сеть отелей «Экспресс Садовая» и «Театральная площадь». Программа мероприятий роуд-шоу и регистрация для участия Регистрация для участия обязательна! Ждем вас на главном профессиональном туристическом роуд-шоу Санкт-Петербурга!



