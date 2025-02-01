|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
21 августа
Туроператоры: Для роста интереса к Саудовской Аравии нужны активное продвижение страны и отмена виз
Спрос на новом для туристов направлении оживился, но он пока что недостаточен для загрузки блоков мест на авиарейсах
Открытие прямых рейсов из Москвы в Эр-Рияд подстегнуло интерес к стране со стороны туристов из России. Но брать блоки мест на рейсах Flynas туроператоры не торопятся – спрос пока еще скромный. Для улучшения динамики продаж туров необходимо выполнение ряда условий, - сообщает пресс-служба АТОР.
Напомним, что с 1августа из Москвы в Эр-Рияд летает авиакомпания Flynas. С октября 2025 года на этом маршруте к ней присоединится флагманская Saudi Arabian Airlines.
Вариантов блочных контрактов с этими авиакомпаниями туроператоры пока не рассматривают. Да, спрос оживился, но он по-прежнему недостаточен для обеспечения хорошей загрузки целых блоков мест.
«Открытие прямых рейсов – благо для направления в плане популяризации на российском рынке. Но для того, чтобы брать блоки мест, мы должны говорить о хороших объемах и стабильности. Пока Саудовская Аравия близка все же искушенным туристам, а не массовым.
Не исключено, что в перспективе мы дойдем и до блоков, как это было, например, с Катаром. Но в Саудовской Аравии больший интерес для россиян представляют морские курорты страны, а не столица», – говорит заместитель генерального директора по продвижению ПАКС Любовь Чучмаева.
Основными точками притяжения для взыскательных туристов из России являются Аль-Ула, курорт Red Sea и Джидда. Именно эти регионы представляют интерес у туроператоров. На указанные курорты есть прямые рейсы из Эр-Рияда, но это уже стыковочный перелет, добавили в Space Travel.
«Более интересен был бы прямой перелет до Джидды, Аль-Улы и курорта Red Sea», – соглашаются и в «Русском Экспрессе».
На данный момент запуск прямых рейсов из Москвы в Эр-Рияд заметного оживления продажам именно в туристической сфере в моменте не дал (хотя для деловых контактов прямые рейсы, безусловно – огромное подспорье), продолжают в Space Travel.
Тем не менее, в компании не исключают, что невысокий спрос на данный момент связан, в том числе, с сезонностью. И ближе к декабрю эффект от прямых рейсов может быть более ощутим.
Помимо запуска прямого авиасообщения позитивно влияет на популяризацию Саудовской Аравии медиаактивность страны на российском туррынке, развитие туристической инфраструктуры в разных регионах страны и, конечно, сами туристические возможности королевства, говорит руководитель отдела продаж ITM group Алена Горбунова.
ITM group, как и другие туроператоры, называют Саудовскую Аравию на 99% самостоятельным направлением. При этом есть запросы на комбинации с соседними ближневосточными странами, например, с ОАЭ, а также морские круизы. Кроме того, как отметили в «Русском Экспрессе», клиенты часто бронируют событийные туры с посещением концертов мировых звезд.
Половина всех российских туристов, приезжающих в Саудовскую Аравию по линии «Русского Экспресса», выбирают для размещения отели категории 5*, 40% селится в четверках и только 10% бронируют гостиницы 3*.
Отмена виз (или хотя бы упрощение въезда), либо же снижение стоимости визы стали бы важным подспорьем в популяризации направления на российском туррынке, озвучили в Space Travel общее мнение туроператоров, работающих на направлении.
Напомним, стоимость саудовской визы – 105 долларов США. Виза позволяет находиться в Саудовской Аравии до 90 дней.
Вторая важная тема для россиян – полный запрет на алкоголь, действующий в Саудовской Аравии.
«Как ни парадоксально, чтобы соперничать с другими арабскими странами по турпотоку, Саудовской Аравии необходимо отменить запрет на алкоголь в курортных отелях для иностранцев», – считает Алена Горбунова из ITM group.
Повышение узнаваемости Саудовской Аравии у российских турагентов – еще один действенный способ повысить продажи.
«Нужны информационные туры. Причем это должна быть массовая история, а не маленькие группы с огромной ценой, которую турагенты не готовы платить. Большинство стран приглашают турагентов в страну бесплатно и показывают ее во всей красе. Агентам нужно дать возможность полюбить страну и тогда они будут ориентировать своих туристов посетить именно ее», – говорят в Space Travel.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72