Аналитики: Турпоток из России в Анталью растет уже третий месяц подряд

В июле курортную провинцию посетили 618 тыс. россиян (+3,4%), а за семь месяцев этого года — более двух млн

Июль в 2025 году - уже третий месяц подряд, в котором турпоток из России на курорты провинции Анталья в годовом выражении растет, а не падает, - сообщает сегодня Аналитическая служба АТОР.

Согласно данным управления культуры и туризма Антальи, в июле на курорты этой провинции Турции приехали 2 млн 772 тыс. иностранных туристов (на 1% больше, чем год назад). В ТОП-5 ключевых въездных рынков Антальи в середине лета вошли:

Россия – 618 395 визитов (+3,4% по сравнению с июлем 2024 года)

Германия – 442 139 визитов (+0,09% по сравнению с июлем 2024 года)

Польша – 225 622 визита (+0,73% по сравнению с июлем 2024 года)

Великобритания – 215 078 визитов (падение, -3,8% по сравнению с июлем 2024 года)

Румыния – 95 279 визитов (падение, -4,3% по сравнению с июлем 2024 года)

Единственный крупный рынок, показавший заметный рост в июле – это Россия

Отметим, что из ведущей пятерки рынков сколько-нибудь заметный рост в Анталье есть только у России, откуда в июле прибыли на 20 354 туриста больше, чем в этот же месяц год назад.

Немецкий и польский рынки де-факто остались на уровне прошлого года (поток вырос, соответственно, на 395 и 1640 туристов). Прирост турпотока из России в июле почти равен июньскому (тогда было +3,6%).

Британский и румынский рынки продемонстрировали падение объемов турпотока (из этих стран в июле приехали на 8494 и 4267 туристов, соответственно). Неожиданно сильное падение показал Казахстан, который еще в июне делил с Румынией 5 место.

В июле турпоток из этой страны в Анталью рухнул в годовом выражении на 18,9%, до 84 450 туристов (на 19 625 туристов меньше, чем год назад).

Уменьшилось количество прибытий в Анталью в июле из многих европейских стран: в минусе оказался турпоток из таких стран, как Чехия, Словакия, Словения, Дания, Швеция, Норвегия, Швейцария, Сербия, Албания, Болгария и др. На 8,2% уменьшилось количество прибытий из США.

А турпоток из Ирана рухнул на 75% в годовом выражении (минус 10 594 туриста).

Фактически, небольшой общий годовой прирост в 1% в июле в Анталье достигнут во многом как раз за счет значимого в абсолютных цифрах прироста российского турпотока.

За 7 месяцев 2025 года на курорты Антальи приехали 8 млн 384 тыс. иностранных туристов. Это означает падение совокупного иностранного турпотока на 1,3% в годовом выражении (в 2024 году за 7 месяцев сюда прибыли 8 млн 495 тыс. иностранцев).

По итогам 7 месяцев 2025 года пятерка ведущих рынков распределилась так:

Россия – 2 027 447 визитов (-0,63% по сравнению с январем–июлем 2024 года)

Германия – 1 715 589 визитов (-3,09% по сравнению с январем–июлем 2024 года)

Великобритания – 880 713 визитов (+0,72% по сравнению с январем–июлем 2024 года)

Польша – 683 990 визитов (+1,1% по сравнению с январем–июлем 2024 года)

Нидерланды – 273 965 визитов (-1,87% по сравнению с январем–июлем 2024 года)

Как отмечают в АТОР, после существенного падения российского турпотока в Анталью в зимний период и межсезонье (вызванном, прежде всего, высокой конкуренцией пляжных направлений с иной сезонностью – Египта, Таиланда и пр.), в мае, июне и июле турпоток из РФ здесь устойчиво (хотя и не слишком ярко) растет, и за счет больших летних объемов спад начала года почти снивелирован.

По итогам летнего сезона можно ожидать небольшого роста российского турпотока в 3–5% год к году, а не спада.

При этом ряд крупных туроператоров отмечают более высокую динамику летних продаж туров на курорты Антальи (от 10 до 25% в целом по лету в разных компаниях), чем общий прирост турпотока из РФ туда (1–3,6% в мае–июле).

То есть летом доля клиентов туроператоров здесь в общей массе российских туристов может расти.

Это согласуется с высказанной в начале года версией одного из турецких экспертов о том, что Анталья сейчас теряет по большей части не классических туристов из России, а «самотуристов» и визитеров с различными «частными» целями (т.е. занимавшихся здесь шопингом, покупкой квартир, мелким бизнесом и пр.). Для них из-за роста цен на товары и услуги стало просто невыгодно ездить сюда самим.

При этом пакетные туры остаются на сегодняшний день для россиян самым экономически выгодным способом отдохнуть в Турции.

/TOURBUS.RU