20 августа
Горячие авиановости
S7 Airlines возобновит рейсы из Москвы в дубайский аэропорт Аль-Мактум
S7 Airlines c 22 сентября возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва - Дубай (аэропорт Аль-Мактум) после сезонного перерыва.
На первом этапе перелеты будут выполняться три раза в неделю, с 27 октября - ежедневно, сообщила компания.
На линии будут задействованы Airbus A320, время в пути составит 5 часов 30 минут.
При этом S7 продолжает выполнять полетную программу в Дубай из Новосибирска.
В рамках летнего расписания рейсы прилетают в аэропорт Аль-Мактум, в рамках зимнего - в международный аэропорт Дубай.
"ЮТэйр" в октябре откроет рейсы из Уфы в Дубай
Авиакомпания "ЮТэйр" с 26 октября начнет летать по маршруту Уфа - Дубай (ОАЭ), сообщает пресс-служба перевозчика.
Согласно расписанию, рейсы будут осуществляться раз в неделю - по воскресеньям. Вылет из Уфы - в 11:50, из Дубая - в 16:50. Время в пути составит пять часов.
Также в осенне-зимнем сезоне авиакомпания намерена летать в Дубай из Грозного, Москвы, Сургута и Тюмени.
Россиянин получил травмы в результате крушения самолета на острове Пхукет
Россиянин получил травмы в результате крушения сверхлегкого самолета MX II Sprint на тайском острове Пхукет, пилот-инструктор погиб, сообщает издание Bangkok Post.
