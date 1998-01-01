Горячие авиановости

S7 Airlines возобновит рейсы из Москвы в дубайский аэропорт Аль-Мактум/ "Ютэйр" откроет рейсы из Уфы в Дубай/ Россиянин получил травмы в результате крушения самолета на острове Пхукет

S7 Airlines возобновит рейсы из Москвы в дубайский аэропорт Аль-Мактум

S7 Airlines c 22 сентября возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва - Дубай (аэропорт Аль-Мактум) после сезонного перерыва.

На первом этапе перелеты будут выполняться три раза в неделю, с 27 октября - ежедневно, сообщила компания.

На линии будут задействованы Airbus A320, время в пути составит 5 часов 30 минут.

При этом S7 продолжает выполнять полетную программу в Дубай из Новосибирска.

В рамках летнего расписания рейсы прилетают в аэропорт Аль-Мактум, в рамках зимнего - в международный аэропорт Дубай.

"ЮТэйр" в октябре откроет рейсы из Уфы в Дубай

Авиакомпания "ЮТэйр" с 26 октября начнет летать по маршруту Уфа - Дубай (ОАЭ), сообщает пресс-служба перевозчика.

Согласно расписанию, рейсы будут осуществляться раз в неделю - по воскресеньям. Вылет из Уфы - в 11:50, из Дубая - в 16:50. Время в пути составит пять часов.

Также в осенне-зимнем сезоне авиакомпания намерена летать в Дубай из Грозного, Москвы, Сургута и Тюмени.

Россиянин получил травмы в результате крушения самолета на острове Пхукет

Россиянин получил травмы в результате крушения сверхлегкого самолета MX II Sprint на тайском острове Пхукет, пилот-инструктор погиб, сообщает издание Bangkok Post.

"Самолет вылетел из аэропорта Пхукета около 14:00, на борту находились пилот-таец и его российский ученик. Примерно через 2,5 часа он упал на дорогу в районе небольшого города Таланг в центральной части острова. Оба пострадавших были доставлены в больницу, однако в понедельник утром 40-летний пилот скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.



Пострадавшему россиянину 36 лет, он остается в больнице с тяжелыми травмами, включая повреждение головы.

Как отмечается в сообщении, причина крушения пока не известна, полиция ведет расследование.

Двухместный сверхлегкий самолет MX II Sprint производства американской компании популярен для обучения пилотов благодаря хорошей управляемости.

/TOURBUS.RU