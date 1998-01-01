Туроператоры: Отмена визового режима с Иорданией скажется, в основном, на самостоятельных туристах

Cейчас в Москву из Аммана три раза в неделю летает национальная авиакомпания Royal Jordanian

Одобренное правительством Иордании соглашение с РФ о взаимной отмене визовых требований в целом не повлияет на организованный турпоток из России: туроператоры и так берут на себя издержки, связанные с оформлением визы по прилете в аэропорт Аммана.

Но самостоятельные туристы смогут платить за путешествие на $60 меньше, рассказал глава комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, генеральный директор туроператора «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов.

«Сейчас визы для организованных туристов оплачивают туроператоры, поэтому их отмена не повлияет на организованный турпоток. Но любая новость, связанная с послаблением визового режима, всегда работает на имидж направления. Самостоятельным туристам не придется платить за визу порядка $60, это тоже плюс.

В целом отмена визового режима между обеими странами может придать новый импульс развитию взаимного туризма: иорданцы тоже поедут в Россию в большем количестве, тем более в Москву из Аммана три раза в неделю летает Royal Jordanian», – сообщил он.

Г-н Арутюнов добавил, что спрос на Иорданию стабильный – за год оператор отправляет туда несколько сотен туристов. Продажи активизируются весной и осенью, когда Средиземное море еще прохладное, а на Красном или Мертвом морях можно отлично провести время. Довольно высокий спрос на Крещение.

«Мы и больше продавали бы направление, если бы страна активнее продвигалась в России, нам очень не хватает их PR-кампании. Сейчас лето уже кончается, поэтому можно ожидать повышения интереса к Иордании», – уточнил эксперт.

Как отметила заместитель генерального директора туроператора «Ванд» Светлана Кречкина, спрос на Иорданию подрастает: направление постепенно приходит в себя после недавних конфликтов в регионе.

«Наши туристы и раньше не были обременены визовыми формальностями, визы оформляются по прилете и туристам ничего не стоят, все издержки берем на себя. Поэтому маловероятно, что эта новость каким-то образом повлияет на организованный турпоток», – говорит она.

Аналитик PR-службы компании «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко сообщила, что за 7 месяцев 2025 года спрос на отдых и экскурсии в стране вырос в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если раньше каждая вторая заявка приходилась на отдых на Мертвом море, то сейчас половина всех бронирований поступает на Амман, а доля туров на Мертвое море составляет 28%. Еще 12% занимают продажи курорта Акаба на Красном море.

«Упрощение визового режима положительно скажется на интересе к направлению со стороны самостоятельных путешественников. Организованных туристов изменения не затронут, так как в пакетные туры уже заложено бесплатное оформление визы в аэропорту сотрудником принимающей компании. У нас столь значительный рост объемов по Иордании связан с развитием продаж направления в этом году, также есть мягкий блок мест на рейсах Royal Jordanian. Но относительно более популярных стран объемы остаются небольшими», – рассказала эксперт.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, в минувшем октябре национальная авиакомпания Royal Jordanian возобновила прямые рейсы в Москву, прерванные из-за пандемии.

/TOURBUS.RU