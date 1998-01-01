|
|
20 августа
Россакредитация: «Мы уверены, что все средства размещения пройдут самооценку до 1 сентября»
С 6 сентября вступают в силу штрафы за работу средств размещения без вхождения в Единый реестр
Как мы уже сообщали вчера, 1 сентября заканчивается срок обязательной самооценки и внесения в Единый реестр объектов классификации в сфере туриндустрии. С 6 сентября вступают в силу штрафы за работу без вхождения в реестр.
Согласно закону, принятому в конце 2024 года, классификация теперь охватывает не только гостиницы, но также кемпинги, глэмпинги, базы отдыха и другие средства размещения.
Кроме того, она проходит в два этапа, первый из которых – так называемая самооценка, когда объект сам оценивает свое соответствие определенному типу средств размещения и обязательным требованиям к нему, заносит необходимые данные в мобильное приложение, получает классификацию «без звезд», заносится в реестр и уже может легально работать.
Второй этап – проведение аккредитованными экспертами оценки соответствия требованиям, установленным к конкретной категории, то есть к «звездам», и внесение объекта в Единый реестр.
Между тем, как заявил вчера вице-президент Российского союза туриндустрии, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов «Результаты опроса на нашем телеграм-канале говорят, что к 1 сентября в Единый реестр войдут далеко не все средства размещения. Региональные туристические власти сообщают о похожей ситуации. Прогресс есть – весной самооценку прошло чуть более 20% средств размещения. Тем не менее проблемы с наполнением реестра остаются. Связаны не с самой процедурой, она вполне понятная, и Росаккредитация делает все возможное, объясняет, поддерживает обратную связь, дает необходимые рекомендации.
Проблема – в юридической составляющей этой процедуры. Не все средства размещения успевают или могут собрать необходимые для этого документы».
В свою очередь, сегодня в пресс-службе Россакредитации наше внимание обратили на то, что большинство средств размещения — две трети — уже прошли самоооценку.
Как рассказали нам в ведомстве «В течение последних недель мы видим существенный рост активности средств размещения в прохождении самооценки. Уже сейчас процедуру прошли две трети от всех объектов в реестре.
Для того, чтобы пройти самооценку требуется минимальный набор документов, который, как предполагается, есть у любого бизнесмена, оказывающего услуги в сфере туризма и гостеприимства: выписка из ЕГРН и договор аренды/субаренды (при необходимости). Также требуется сделать несколько фотографий средства размещения и его инфраструктуры с привязкой к геолокации.
Уже сейчас в нашу систему поступает более 4,5 тыс. заявок на прохождение самооценки в неделю. Более 70% из них получают одобрение с первой попытки и попадают в единый реестр.
Тем, у кого это не получилось сделать сразу, мы даем подробные разъяснения, что было сделано неправильно, и помогаем им через круглосуточно работающие кол-центр и чат техподдержки. Также активную разъяснительную работу проводят коллеги из ТПП РФ, центров «Мой бизнес», отраслевых союзов».
«Мы уверены, что все средства размещения, которые заинтересованы в продолжении работы в сфере гостеприимства, пройдут самооценку в установленный законом срок, до 1 сентября», - заключили в ведомстве.
