Туроператор Fun&Sun раскрыл свои зимние планы

Кроме традиционных ОАЭ, Египта, Шри-Ланки и Таиланда, в планах оператора на зимний сезон - Вьетнам, Венесуэла и Саудовская Аравия

Продажи туров на зимний сезон с октября 2025 года по май 2026 года по акции раннего бронирования на 36% опережают показатели прошлого года. Среди самых популярных направлений – Турция, ОАЭ и Египет, сообщил генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

«Некоторые направления показывают и более высокую динамику. Например, продажи туров в Египет на зиму выросли почти на 98%, в Шри-Ланку – на 78%, Абхазию – на 90%. Рекордсмены по росту спроса Мальдивы (+123%) и Вьетнам (+160%)», – рассказал он на вчерашней пресс-конференции в Москве, - сообщает пресс-служба РСТ.

Доля Турции на сегодняшний момент составляет почти 50% от ранних продаж, ОАЭ – 16,7%, Египта – 15%, Шри-Ланки 11%, Таиланда – 3%.

У туроператора большие планы на наступающий зимний сезон, полетные программы увеличиваются сразу на нескольких направлениях.

Так, в Анталью будут перелеты из Москвы на Pegasus Airlines до марта 2026 в тех же объемах, что и год назад, а по Стамбулу полетная программа расширена: рейсы будут выполняться ежедневно, в прошлом году было четыре рейса в неделю.

Чартерная программа запланирована из Москвы с начала сентября 2025 года по конец марта на блоках «Уральских авиалиний». Плюс, как и год назад, туристам предлагаются туры на GDS рейсах из регионов.

Египет туристы будут летать на EgyptAir, Air Cairo, «Уральских авиалиниях», AlMasria Universal Airlines.

В Шарм-эль-Шейх туроператор предлагает перелеты из 14 регионов, в этом году добавляется Калининград, а в Хургаду, как и в сезоне 2024-2025, из семи регионов.

В Арабские Эмираты компания запланировала полеты в Дубай, Рас-эль-Хайму и Шарджу из 11 регионов, включая Москву, на блоках авиакомпаний Flydubai, Air Arabia, Emirates.

В прошлом году было 10 регионов. Новинка – к эксклюзивным рейсам в Рас-эль-Хайму на Air Arabia три раза в неделю из Москвы, которые были прошлой зимой, с октября добавляются Казань и Екатеринбург.

«Весь этот год по Рас-эль-Хайме был для нас удачным, летаем туда с декабря прошлого года и, надо сказать, поток превзошел наши ожидания. Эмират востребован и зимой, и летом одинаково активно. Успех на этом направлении предопределен как высоким уровнем и возможностями отдыха, так и тем, что этот качественный продукт мы предлагаем на базе регулярных рейсов Air Arabia», – заметил г-н Рубцов.

В Таиланд полетные программы на зимний сезон 2025/26 запланированы из 17 городов. До Паттайи туроператор будет летать на чартерах из 9 городов, как и год назад, на Пхукет – также на чартерных рейсах из 17 городов.

Как пояснил г-н Рубцов, во Вьетнам будут рейсы в Нячанг (аэропорт Камрань) и на остров Фукуок.

«До Камрани туры посчитаны из 11 городов, до острова Фукуок – из семи. В отличие от прошлой зимы, которая прошла на рейсах GDS, в этом сезоне запланированы чартеры. Вьетнам показал рекордную динамику этим летом, он вполне может стать «звездой» и зимнего сезона», – рассказал он.

Эксперт полагает, что шансы войти в топ-10 зимних направлений в сезоне 2025-26 есть также у Венесуэлы.

«Это наша новинка – туры на блоках авиакомпании Conviasa, которая 4 августа начала рейсы на остров Маргарита. Мы видим хороший спрос и глубину продаж до декабря. Будем расширять это направление, добавлять новые отели. Планируем также предложить комбинированные туры с отдыхом на двух островах – Маргарита + Коче. Венесуэла – нишевое направление, но довольно перспективное.

Страна будет востребована теми туристами, которые хотят чего-то нового. Рейсы пока заявлены до ноября, но, думаю, будут продлены. Они нужны зимой, свой блок мы планируем увеличить», – сообщил Владимир Рубцов.

Еще одним перспективным направлением на предстоящий зимний сезон он назвал Саудовскую Аравию, куда с августа летает авиакомпания Flynas, а с конца октября добавится еще Saudia. «Направление, хотя и дороговатое, но как новое, экзотическое, оно будет интересно туристам. Будем заниматься этой страной, сделаем свою экскурсионную программу на прямых рейсах.

В зимний ассортимент просится также Доминикана, туристы соскучились по ней, но туда нет прямой перевозки. Тот, кто найдет решение по логистике, получит отличный спрос, мы готовы поучаствовать в возможных полетных программах», – заключил г-н Рубцов.

/TOURBUS.RU