19 августа
Coral Travel: Туристы уже бронируют Египет на Новый год
Продажи по Египту в первом полугодии выросли на 25-50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Туркомпании фиксируют растущий спрос на отдых в Египте, только в первом полугодии продажи выросли на 25-50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас глубина бронирований достигает Нового года, - сообщает сегодня «Интерфакс».
"Продажи по Египту в первом полугодии выросли примерно на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на направление продолжает расти: по бронированию туров на осенние школьные каникулы 2025 года Египет на втором месте после традиционного лидера – Турции.
А глубина продаж достигает января-февраля 2026 года", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.
По данным туроператора, сейчас Египет занимает первое место по объемам продаж на зимний сезон 2025-26 гг. и на новогодние праздники. Египетские курорты на этот период опережают по бронированиям и ОАЭ, и Таиланд, которые занимают второе и третье места соответственно.
"Чаще всего туристы выбирают пятизвездочные отели, работающие по концепции "все включено". Средняя продолжительность отдыха россиян в Египте – 9 ночей", - добавила г-жа Макаркова.
По словам эксперта, приросту бронирований Египта способствует как расширение полетных программ, так и улучшение качества сервиса в отелях курортов.
"У туристов все меньше претензий к обслуживанию в гостиницах. В стране появились очень достойные новые большие отельные комплексы, при этом направление остается одним из наиболее дешевых и доступных для российских туристов. Овощи, фрукты, лекарства в среднем обойдутся дешевле, чем, например, в Турции", - отметила Макаркова.
По данным Coral Travel, недельный тур с перелетом на двоих в сентябре в отель 3* в Шарм-эль-Шейхе сейчас можно купить за 109 тыс. рублей, в 4* - от 123,6 тыс. рублей на аналогичных условиях.
Путешествие в Хургаду с размещением в отеле 5* на аналогичных условиях обойдется от 144,5 тыс. рублей.
Что касается новогоднего Египта, то отдых в пятизвездочном отеле с концепцией "все включено", например, в Шарм-эль-Шейхе, начинается от 175 тыс. на двоих.
Как отметила Марина Макаркова, египетские отельеры на предстоящий зимний сезон выставили цены, которые в среднем на 14% выше в валютном эквиваленте, чем на прошлый зимний сезон 2024-25.
"При этом туры в Египет в абсолютных цифрах все равно остаются в среднем дешевле всех других массовых зимних направлений. Кроме того, египетские отельеры очень гибки в вопросе ценообразования: если цена будет препятствовать росту спроса, отели присылают акции и спецпредложения.
Поэтому вполне вероятно, что реальный прирост цен на туры в Египет в зимнем сезоне может быть и ниже, чем нынешние средние 14%", - заключили в Coral Travel.
Это значительно опережает общий рост выездного потока по всем направлениям, который составил 16%.
