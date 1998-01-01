S7 решил летать в Геленджик и зимой

Кроме S7 Airlines, планы на полеты в Геленджик осенью и зимой пока никто из авиакомпаний не озвучивал

Крупнейший частный российский авиаперевозчик – S7 Airlines – объявил о старте продаж на регулярные рейсы по маршруту Новосибирск – Геленджик в осенне-зимнем расписании 2025–2026 годов, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Запланированы по три рейса в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Толмачево в 11:15, 5 часов 30 минут в пути, прибытие в 12:45 местного времени.

В компании такое решение объясняют популярностью Геленджика у жителей Новосибирска и других крупных городов маршрутной сети авиакомпании, а также удобной логистикой от этого черноморского курорта до Крыма.

В компании также говорят, что после возобновления регулярных рейсов после почти четырехлетнего перерыва спрос на билеты по этому маршруту очень высок.

«Рейсы из Новосибирска в Геленджик спланированы с учетом удобных стыковок с Благовещенском, Якутском, Нерюнгри и другими городами Сибири и Дальнего Востока. Это позволит пассажирам быстро и комфортно добираться до черноморского побережья», – отметил руководитель группы сетевого планирования S7 Group Александр Сергеев.

Билеты «туда-обратно» из Новосибирска в Геленджик на одного без багажа обойдутся в 23–27 тыс. руб. в ноябре и от 45 тыс. руб. на новогодние праздники.

В августе, сентябре и октябре у S7 из Новосибирска в Геленджик рейсы запланированы дважды в неделю, еще по 4 рейса в неделю выполняется из Москвы.

Из Екатеринбурга на курорт сейчас летают «Уральские авиалинии» 4 раза в неделю, эта же авиакомпания выполняет 5 еженедельных рейсов из Москвы. Полетная программа запланирована до 5 октября.

Из Санкт-Петербурга в Геленджик летает дважды в неделю Smartavia (до 25 октября) и UTair по воскресеньям (до 19 октября).

Сейчас «Аэрофлот» выполняет по три ежедневных рейса из Москвы, аналогичное расписание сохранится до 13 октября, потом останется по два ежедневных рейса до 25 октября.

Всего в августе и сентябре на курорт будет выполнено примерно 170 рейсов из разных городов, в октябре – около 100 рейсов. Из них половина – из Москвы.

Планы на полеты в Геленджик осенью и зимой пока никто кроме S7 не озвучивал, - отметили также в АТОР.

/TOURBUS.RU