«Аэроклуб»: Деловые туристы полюбили отели 5* на Кубани

Спрос на пятизвездочные отели Краснодарского края у бизнес-туристов вырос на 43%

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали динамику спроса на командировки в Краснодарский край и выяснили, представители каких индустрий чаще отправляются в регион, каким транспортом, какие города и отели пользуются у бизнес-туристов наибольшим спросом 2025 году.

По данным исследования, спрос среди представителей бизнеса на поездки в Краснодарский край демонстрирует положительную динамику, так, число авиабилетов, приобретенных деловыми путешественниками, выросло на 18% к прошлому году, а спрос на железнодорожные перевозки – на 3%.

На железнодорожный транспорт приходится 64% командировок в Краснодарский край. Половина деловых путешественников в 2025 году выбирали купейные вагоны, 40% – сидячие места, а плацкарт и СВ занимают доли по 5%.

Средняя стоимость билета выросла на 26% до 4 400 рублей. Сильнее всего подорожали билеты в СВ (+30%, до 15 500 рублей) и в класс «люкс» (+20%, до 72 400 рублей), купе стали в среднем стоить на 19% выше, чем годом ранее (5 600 рублей).

Чаще всего на поезде бизнес-туристы отправляются в Краснодар (доля 40%, +7% к 2024) и Сочи (доля 13%, +7% к 2024). Спрос на Новороссийск снизился на 24%, а поездки в Анапу и Туапсе сократились на 25% и 40% соответственно.

Среди отраслей, которые отдают предпочтения железнодорожному транспорту, лидирует ритейл (доля 33%, -10% к 2024), тогда как нефтегазовая промышленность (доля 16%, +28% к 2024) и фармацевтика (доля 12%, +26% к 2024) активно наращивают поездки.

Авиационные перевозки также укрепляют позиции. Основной поток деловых пассажиров направляется в Сочи, где средняя стоимость авиабилета в экономклассе составила 18 400 рублей (+8% к 2024), а в бизнес-классе – 77 000 рублей (-7%). После открытия аэропорта Геленджика спрос пока ограничен, но направление включено в командировочные маршруты.

Также часть бизнес-путешественников добирается через аэропорт Ставрополя, хотя объемы перелетов туда значительно ниже, чем в Сочи.

«Деловой туризм в Краснодарском крае меняется: мы видим рост транспортных перевозок и устойчивое укрепление позиций Сочи как центра деловой жизни на юге России. Его конгрессно-выставочная инфраструктура входит в топ-3 самых современных и масштабных в стране и востребована для крупных мероприятий.

При этом бизнес-путешественники все чаще инвестируют в сервис и качество обслуживания – выбирают категории повышенного комфорта для размещения и транспорта», – подвела итоги исследования Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

/TOURBUS.RU