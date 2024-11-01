|
|
19 августа
Георгий Мохов: «Треть средств размещения может не успеть до 1 сентября войти в Реестр»
По словам вице-президента РСТ, далеко не все средства размещения успевают к установленному сроку собрать необходимые для вступления в единый реестр документы
Первого сентября заканчивается срок обязательной самооценки и внесения в Единый реестр объектов классификации в сфере туриндустрии. С 6 сентября вступают в силу штрафы за работу без вхождения в реестр.
Согласно опросу телеграм-канала «Юридические новости-Туризм», из более 200 респондентов прошли процедуру самооценки и вошли в реестр 60%, по 6,4% – проходят ее или начали процедуру, но получили отказ и исправляют ошибки. Еще 9,4% не могут пройти самооценку из-за отсутствия документов или по другим причинам, 17,4% – не понимают, как вообще ее проходить, - сообщает сегодня «Интерфакс».
«Результаты опроса говорят, что к 1 сентября в Единый реестр войдут далеко не все средства размещения. Региональные туристические власти сообщают о похожей ситуации. Прогресс есть – весной самооценку прошло чуть более 20% средств размещения. Тем не менее проблемы с наполнением реестра остаются. Связаны не с самой процедурой, она вполне понятная, и Росаккредитация делает все возможное, объясняет, поддерживает обратную связь, дает необходимые рекомендации.
Проблема – в юридической составляющей этой процедуры. Не все средства размещения успевают или могут собрать необходимые для этого документы», – рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.
Согласно закону, принятому в конце 2024 года, классификация теперь охватывает не только гостиницы, но также кемпинги, глэмпинги, базы отдыха и другие средства размещения.
Кроме того, она проходит в два этапа, первый из которых – так называемая самооценка, когда объект сам оценивает свое соответствие определенному типу средств размещения и обязательным требованиям к нему, заносит необходимые данные в мобильное приложение, получает классификацию «без звезд», заносится в реестр и уже может легально работать.
Второй этап – проведение аккредитованными экспертами оценки соответствия требованиям, установленным к конкретной категории, то есть к «звездам», и внесение объекта в Единый реестр.
«Процесс самооценки работает, но он охватывает новые виды размещения, в частности, кемпинги, глэмпинги, базы отдыха, которые, с одной стороны, в отличие от гостиниц, никогда классификацию не проходили, с другой – обладают менее четким юридическим статусом. Основная проблема связана с теми объектами, которые не имеют зарегистрированного в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) адреса и не могут его внести для процедуры самооценки. Многие из них находятся в удаленных местах, у них может отсутствовать адрес или им нужно определить локализацию и послать ее в приложение, а в этой местности нет интернета. Порой в их ведении объекты разной категории – капитальные и некапитальные, могут быть земельные проблемы – например, размещение на арендованной земле, соответственно, есть лишь кадастровый номер лесного участка.
На мой взгляд, многие из таких средств размещения до сих пор не вошли в реестр не потому, что игнорируют требования закона, а по объективным причинам. Им просто нужно больше времени на прохождение всей процедуры», – рассказал Георгий Мохов.
Тем не менее, как заметил эксперт, объектам размещения надо поторопиться. «Времени осталось не так много. С 6 сентября 2025 года вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, где установлены штрафы для средств размещения, которые не прошли обязательную классификацию. Они очень серьезные, для юридических лиц – от 300 до 450 тысяч рублей.
Контроль за соблюдением возложен на региональные власти и многое будет зависеть от их правоприменительной практики», – уточнил он.
Как отмечает РСТ, по данным Росаккредитации, на начало августа самооценку прошли более 10 тыс. отелей, в реестр классифицированных средств размещения вошли более 26 тыс. объектов.
