«Мир без границ»: Китайский безвизовый турпоток в Россию снизился в этом году на 16%

Поездки в Санкт-Петербург сократились в июле на 70%, при этом туры в Москву выросли на почти на 25%

Китайские туристы в этом году реже посещают Россию в рамках безвизового соглашения, в январе-июле турпоток сократился на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные ассоциации "Мир без границ".

Согласно статистике, по безвизовому групповому китайскому въездному турпотоку в РФ за семь месяцев 2025 года было совершено 272,08 тыс. поездок, в прошлом году – 322,62 тыс.



Как отметили в ассоциации, июль – пиковый месяц китайского турпотока: более 64% китайских туристов посетили РФ в середине лета, это почти две трети от полугодового объема.

Большинство популярных у китайских туристов направлений в России показали спад турпотока. Так, поездки на Дальний Восток сократились на 21%, в Санкт-Петербург – на 69,6%, в Сибирь – на 41,3%.



Между тем, в июле заметно выросло количество поездок китайских тургрупп в Москву – плюс 24,6% год к году и Бурятию – плюс 100%.

По данным ассоциации "Мир без границ", в июле Россию в рамках группового безвизового въезда посетили 106,3 тыс. китайских туристов, это на 19,7% меньше, чем годом ранее (132,37 тыс.).

Туристам из КНР Москва летом по-прежнему кажется более предпочтительной стартовой точкой, чем город на Неве (авиатранспортом из КНР в июле 2025 года сюда прибыли 1498 безвизовых туристов против 4 928 годом ранее).

При этом в самом Петербурге такого значительного спада по китайским группам туроператоры не видят – китайцы посещают Санкт-Петербург в рамках комбинированных маршрутов (почти все они включают обе столицы), но просто уже из Москвы.

Таким образом, в европейском кластере просто сменилась логистическая парадигма, - отмечают эксперты АТОР.

«Сокращение группового потока из КНР в Приморье и Амурскую область в июле после роста в I полугодии может быть и некоей статистической флуктуацией: возможно, что китайские отправляющие туроператоры в этом месяце сочли по каким-то причинам более выгодным отправку групп с электронными визами.

Точнее ситуация будет ясна после публикации пограничной статистики.

Что касается роста группового китайского турпотока в Забайкалье, то он может быть связан с удобной логистикой. Именно здесь расположен самый большой наземный автомобильный пункт пропуска, который в этом году работает очень хорошо. Кроме того, из Забайкалья китайские туристы направляются в Бурятию.

Также, вероятно, сыграл роль и маркетинг: китайские туристы уже больше знают про Забайкалье и больше интересуются им. Инвесторам в этот регион стоит учесть этот фактор при планировании», – говорит Александр Львов, председатель Совета ассоциации «Мир без границ».

/TOURBUS.RU

Фото: pinterest.com