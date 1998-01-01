|
19 августа
«Мир без границ»: Китайский безвизовый турпоток в Россию снизился в этом году на 16%
Поездки в Санкт-Петербург сократились в июле на 70%, при этом туры в Москву выросли на почти на 25%
Китайские туристы в этом году реже посещают Россию в рамках безвизового соглашения, в январе-июле турпоток сократился на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные ассоциации "Мир без границ".
Согласно статистике, по безвизовому групповому китайскому въездному турпотоку в РФ за семь месяцев 2025 года было совершено 272,08 тыс. поездок, в прошлом году – 322,62 тыс.
Туристам из КНР Москва летом по-прежнему кажется более предпочтительной стартовой точкой, чем город на Неве (авиатранспортом из КНР в июле 2025 года сюда прибыли 1498 безвизовых туристов против 4 928 годом ранее).
При этом в самом Петербурге такого значительного спада по китайским группам туроператоры не видят – китайцы посещают Санкт-Петербург в рамках комбинированных маршрутов (почти все они включают обе столицы), но просто уже из Москвы.
Таким образом, в европейском кластере просто сменилась логистическая парадигма, - отмечают эксперты АТОР.
«Сокращение группового потока из КНР в Приморье и Амурскую область в июле после роста в I полугодии может быть и некоей статистической флуктуацией: возможно, что китайские отправляющие туроператоры в этом месяце сочли по каким-то причинам более выгодным отправку групп с электронными визами.
Точнее ситуация будет ясна после публикации пограничной статистики.
Что касается роста группового китайского турпотока в Забайкалье, то он может быть связан с удобной логистикой. Именно здесь расположен самый большой наземный автомобильный пункт пропуска, который в этом году работает очень хорошо. Кроме того, из Забайкалья китайские туристы направляются в Бурятию.
Также, вероятно, сыграл роль и маркетинг: китайские туристы уже больше знают про Забайкалье и больше интересуются им. Инвесторам в этот регион стоит учесть этот фактор при планировании», – говорит Александр Львов, председатель Совета ассоциации «Мир без границ».
Фото: pinterest.com
