Горячие авиановости

"Аэрофлот" восстановил доступ клиентов к программе лояльности/ Прямое авиасообщение свяжет Самару и Грозный/ Таможня задержала туриста, который пытался ввести из Турции часы за 6,4 млн руб

"Аэрофлот" восстановил доступ клиентов к программе лояльности

"Аэрофлот" восстановил доступ клиентов к программе лояльности "Аэрофлот Бонус", который был ранее ограничен после кибератаки на IT-инфраструктуру компании.

Участникам программы вновь доступен личный кабинет, начисление и списание миль на полеты рейсами "Аэрофлота" и авиакомпаний-партнеров, а также на товары и услуги. Все данные в личных кабинетах участников сохранены в полном объеме, отмечается в сообщении перевозчика.



"Аэрофлот" также продлил на месяц срок действия уровней программы и миль, подлежащих аннулированию в 2026 году.

В конце июля IT-инфраструктура "Аэрофлота" подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов компании. Генпрокуратура РФ заявляла о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Прямое авиасообщение свяжет Самару и Грозный

Прямое авиасообщение между Самарой и Грозным планируется ввести в следующем туристическом сезоне, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещание в областном правительстве.

Соответствующему поручению предшествовала рабочая поездка делегации правительства Самарской области в Чеченскую Республику.



Глава региона отметил, что в ходе встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым обсудили ключевые направления сотрудничества: развитие экономики, реализацию совместных инвестиционных проектов, а также укрепление культурных и туристических связей.



"В Чеченской Республике очень красивая природа, очень добрые люди. Мы бы хотели, чтобы у наших жителей была возможность увидеть эти красоты. И, наоборот, будем приглашать к себе жителей Чеченской Республики. Поручение правительству дал. Мы со следующего туристического сезона должны ввести прямое авиасообщение", - сказал г-н Федорищев.





Таможня задержала туриста, который пытался ввести из Турции часы за 6,4 млн руб

Уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров возбудили в отношении россиянина, который пытался ввести часы Rolex стоимость 6,4 млн рублей из Турции в Дагестан, сообщает пресс-служба ФТС РФ.



"Инспекторы остановили мужчину на "зеленом" коридоре по ориентировке сотрудников УФСБ России по Республике Дагестан. В результате таможенного досмотра на его запястье были обнаружены люксовые часы. Экспертиза установила, что корпус изделия выполнен из платины 950 пробы со вставками из бриллиантов и покрыт сапфировым стеклом", - говорится в сообщении.



Подозреваемый пытался ввезти незадекларированные часы из Турции, их стоимость оценивается в 6,4 млн рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров).

