18 августа
Горячие авиановости
"Аэрофлот" восстановил доступ клиентов к программе лояльности/ Прямое авиасообщение свяжет Самару и Грозный/ Таможня задержала туриста, который пытался ввести из Турции часы за 6,4 млн руб
"Аэрофлот" восстановил доступ клиентов к программе лояльности
"Аэрофлот" восстановил доступ клиентов к программе лояльности "Аэрофлот Бонус", который был ранее ограничен после кибератаки на IT-инфраструктуру компании.
Прямое авиасообщение свяжет Самару и Грозный
Прямое авиасообщение между Самарой и Грозным планируется ввести в следующем туристическом сезоне, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещание в областном правительстве.
Таможня задержала туриста, который пытался ввести из Турции часы за 6,4 млн руб
Уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров возбудили в отношении россиянина, который пытался ввести часы Rolex стоимость 6,4 млн рублей из Турции в Дагестан, сообщает пресс-служба ФТС РФ.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров).
