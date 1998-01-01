Туроператоры: «Спрос на бархатный сезон в Геленджике далек от ажиотажного»

В Геленджике в середине сентября начинается бархатный сезон, который длится до середины октября. В этот период на курорте уже меньше туристов, и пляжи заполняют в основном местные жители.

В начале осени солнце уже не такое жаркое, но море остается теплым, прогреваясь до +24 °C. К октябрю вода остывает до +18 °C, и купание уже не так комфортно, зато можно спокойно загорать и наслаждаться мягким осенним теплом.

По оценкам туроператоров, текущий спрос на туры в Геленджик на бархатный сезон, несмотря на прямое авиасообщение, далек от ажиотажного. Бронирования идут, но их количество у большинства компаний в целом либо сопоставимо с прошлогодними объемами, либо опережает эти показатели на 5–10%, - сообщает сегодня Аналитическая служба АТОР.

Например, в «Интуристе» фиксируют прирост бронирований в 10%. В компаниях Coral

Travel, АЛЕАН и «Дельфин» показатели осенних продаж сопоставимы с сезоном 2024 года. Более оптимистично оценивают ситуацию с продажами в Fun&Sun (+30% к прошлому году).

По мнению участников туристического рынка, спрос на туры Геленджик в бархатный сезон пока «не раскачался»: оживления сезонных продаж ждут в начале сентября.

В АЛЕАН обращают внимание на такой важный фактор, как глубину бронирования: сейчас большинство туристов покупают туры в Геленджик за 7 дней и менее до заезда. В прошлом году глубина продаж была в разы больше.

Как полагают участники туристического рынка, причин тому несколько. В первую очередь, это погода: в начале августа в Краснодарском крае были смерчи, грозы и паводковые дожди, море штормило. Поэтому туристы тщательно отслеживают прогноз погоды и предпочитают бронировать туры в последний момент.

Влияют на настроение туристов и периодические закрытия из-за «ковров» в южных аэропортах. Это обстоятельство не дает путешественникам гарантии того, что их отпуск пройдет комфортно и в запланированные даты. Поэтому многие не рискуют лететь и для гарантии едут на отдых на машине.

Не стимулируют спрос на бархатный период и дорогие авиабилеты: на середину сентября – от 40-42 тыс. руб. с багажом из Москвы. Для сравнения: билеты в Сочи обойдутся на 35-40% дешевле (от 26,5 тыс. руб. с багажом).

С учетом небольшой глубины продаж в АЛЕАН при благоприятных погодных условиях прогнозируют прирост количества бронирований туров в Геленджик на бархатный сезон на 5–10%.

«Погода остаётся важным фактором, но в Геленджике за счет особенностей расположения туристический сезон всегда немного дольше, чем на других курортах Краснодарского края», – добавляют в Coral Travel.

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин полагает, что бархатный сезон в Геленджике, как и летний, будет в целом сопоставим с прошлогодним.

«Открытие прямых рейсов в Геленджик, безусловно, только в плюс, но объёмы этих полетных программ не такие большие. Сейчас на курорт выполняется 6–7 прямых рейсов в день, это примерно тысяча человек в день. Большинство же туристов по-прежнему добирается в Геленджик на автомобилях. Поэтому ожидаем, что бархатный сезон на этом черноморском курорте в целом окажется сопоставим с прошлогодним. Прямое авиасообщение сильного притока отдыхающих, который бы резко изменил картину, не даст», – резюмировал Сергей Ромашкин.

Как отмечают в АТОР, по данным систем бронирования туров, стоимость туров в Геленджик на 7 ночей во второй половине сентября (заезды 20–21 сентября) начинается от 8,3 тыс. руб. за двоих (гостевой дом в 700 м от моря, без питания и проезда).

/TOURBUS.RU