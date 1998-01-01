|
18 августа
Осенний "Интурмаркет" пройдет на Байкале
В деловых мероприятиях выставки "Интурмаркет. Байкал", которая пройдет в конце сентября в Иркутске, примут участие более ста спикеров
Международная туристическая выставка-форум "Интурмаркет. Байкал" пройдет в Иркутске в конце сентября, сообщают ее организаторы.
Среди участников будут российские туркомпании и отельеры из многих регионов, а также принимающие компании из зарубежных стран, куда ездят на отдых туристы из Иркутской и соседних областей", - говорится в сообщении.
В них примут участие более 110 спикеров.
Так, в этом году он прошел в марте в Нижнем Новгороде, в сентябре пройдет в Иркутске, а в декабре – в Санкт-Петербурге и будет посвящен зимнему туристическому сезону.
