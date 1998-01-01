Главная
18 августа
Осенний "Интурмаркет" пройдет на Байкале

В деловых мероприятиях выставки "Интурмаркет. Байкал", которая пройдет в конце сентября в Иркутске, примут участие более ста спикеров


 

Международная туристическая выставка-форум "Интурмаркет. Байкал" пройдет в Иркутске в конце сентября, сообщают ее организаторы.

"Международная туристическая выставка-форум "Интурмаркет. Байкал" в этом году пройдет 25-27 сентября. Местом проведения станет выставочный комплекс "Сибэкспоцентр" в Иркутске. Выставка приурочена ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. На форуме будут представлены возможности отдыха в Байкальском регионе для российских и иностранных туристов.

Среди участников будут российские туркомпании и отельеры из многих регионов, а также принимающие компании из зарубежных стран, куда ездят на отдых туристы из Иркутской и соседних областей", - говорится в сообщении.

Как отмечают организаторы, в рамках выставки на пяти площадках пройдут деловые мероприятия – круглые столы, презентации и семинары, посвященные всем проблемным темам туристической отрасли – въездному туризму, детскому и семейному туризму, правовым вопросам, цифровизации отрасли, подготовке кадров для туризма и многим другим.

В них примут участие более 110 спикеров.

"Участие в выставке можно будет принять в разных форматах – со стендом, в качестве спикера или посетителя. Всего, как ожидается, на ней будут работать несколько сотен профессионалов турбизнеса. Регистрация на форум бесплатная", - говорится в сообщении.

Выставка-форум проводится при поддержке правительства Иркутской области, министерства экономического развития, Российского союза туриндустрии, а также российских туристических ассоциаций. 


Посвященная внутреннему туризму выставка "Интурмаркет" с 2005 года ежегодно проходила в Москве. Начиная с 2024 года ее формат изменился – форум проходит несколько раз в год в разных регионах России.

Так, в этом году он прошел в марте в Нижнем Новгороде, в сентябре пройдет в Иркутске, а в декабре – в Санкт-Петербурге и будет посвящен зимнему туристическому сезону.

/TOURBUS.RU


