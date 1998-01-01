Юбилейный фестиваль «День Индии» прошел в Москве

Впервые в ходе фестиваля любой желающий мог принять участие в индийском традиционном праздничном обряде и очиститься от негативных эмоций водой из реки Ганг

С 14 по 17 августа в Москве, на территории ландшафтного парка «Остров Мечты» прошел десятый юбилейный фестиваль «День Индии», организованный Индийским культурно-национальным центром «Сита» и при поддержке Правительства Москвы.

В официальной церемонии открытия, а гостями открытия юбилейного фестиваля стало более 700 тысяч человек, приняли участие партнеры и почетные гости праздника: Посол Республики Индия в Российской Федерации Винай Кумар; министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин; гендиректор АО ХК «Остров Мечты» Борис Пищик; послы Таиланда, Камбоджи, Эквадора и других стран.

Президент Индийского культурно-национального центра «Сита» и главный организатор «Дня Индии» Сэмми Котвани отметил, что ключевыми темами этого года стали - история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«День Индии» – это не просто праздник, это мост, соединяющий две великие страны, Индию и Россию, - сказал он, открывая мероприятие. - Из культурного мероприятия он превратился в настоящую площадку для дипломатии, бизнеса, искусства, туризма и связей между людьми. Этот год – особенный и значимый: мы отмечаем 79-ю годовщину независимости Индии, 78-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами и 80-летие Победы России в Великой Отечественной войне. И наш фестиваль отдает дань уважения этим вехам, а также демонстрирует яркость и многообразие Индии: от йоги до Болливуда, от классического танца до уличной еды, от азиатских традиций до современных инноваций».

Посол Республики Индия в Российской Федерации Винай Кумар также добавил, что фестиваль стал событием в календаре, которого ждут с нетерпением: «Фестиваль позволяет познакомиться с культурой Индии, вдохновиться и чаще посещать эту замечательную страну, чтобы уже своими глазами увидеть те места, откуда пришли такие замечательные обычаи и традиции».

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин также отметил значимость праздника для столицы. - «Фестиваль “День Индии” стал частью большого марафона “Лето в Москве”, в рамках которого Москва собирает миллионы гостей в наших парках, в скверах и на площадях. Индия – удивительная страна, где не только проживает почти полтора миллиарда человек, это государство с сотнями национальностей, с тысячью языков и различных диалектов».

В течение всех дней фестиваля гости смогли узнать много нового об индийской кухне, индийских танцах, музыке и многих других традициях, включая такие, как мехди и индийские свадьбы, которые здесь празднуются. Для посетителей было открыто свыше 20 тематических зон, прошли кинопросмотры, мастер-классы по йоге, звукотерапии, показы фильмов Болливуда, модные показы индийских дизайнеров и шахматный турнир для детей и мн.др.

Более 200 профессиональных мастеров проводили занятия по йоге и медитации, развернута гастрономическая ярмарка, где более 120 лавок предлагали специи, натуральную косметику, украшения, сувениры, чай и мн.др.

Ну и, конечно, не была забыта гастрономическая составляющая: зона фудкорта содержала блюда из разных регионов Индии, приготовленных 30 ресторанами.

А новинкой 2025 года стал запуск зоны Маха Кумбха Мела. Впервые на территории фестиваля, любой желающий мог принять участие в индийском традиционном праздничном обряде и очиститься от негативных эмоций водой из реки Ганг.

Считается, что сила реки Ганг такая мощная, что даже разбавленная вода избавляет от грехов и негативных качеств человека.

/TOURBUS.RU