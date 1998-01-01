|
18 августа
Эксперты: Бронирование зимнего Таиланда началось намного раньше, чем в прошлые годы
Причина — дефицит мест в популярных отелях в предыдущие зимние сезоны
Россияне стали заметно раньше бронировать туры в Таиланд на зимний сезон, так как в прошлом году столкнулись с дефицитом мест в популярных отелях на пиковые даты, сообщили в туркомпаниях, опрос которых опубликовал «Интерфакс».
"Наши туристы стали гораздо активнее бронировать туры в Таиланд на февраль и март 2026 года заранее. Это связано с тем, что в прошлые годы при позднем бронировании было много отказов по отелям.
Получив негативный опыт, туристы и агенты хотят гарантированно получить нужный номер в выбранном отеле. Чаще всего заранее бронируют туры семьи с детьми", - рассказала директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.
Туристы бронируют заранее, чтобы гарантировано получить места в отелях и самолетах и избежать повышения цен", - рассказала глава отдела по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Ланская.
На этих островах популярные отели и виллы на первой линии от моря часто уходят в стоп на зиму и новогодние даты еще в августе–сентябре", - рассказала эксперт.
Небольшое снижение туроператоры связывают с появлением в этом году большого числа прямых рейсов из разных регионов во Вьетнам, который оттянул на себя часть турпотока.
