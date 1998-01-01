Эксперты: Бронирование зимнего Таиланда началось намного раньше, чем в прошлые годы

Россияне стали заметно раньше бронировать туры в Таиланд на зимний сезон, так как в прошлом году столкнулись с дефицитом мест в популярных отелях на пиковые даты, сообщили в туркомпаниях, опрос которых опубликовал «Интерфакс».

"Наши туристы стали гораздо активнее бронировать туры в Таиланд на февраль и март 2026 года заранее. Это связано с тем, что в прошлые годы при позднем бронировании было много отказов по отелям.

Получив негативный опыт, туристы и агенты хотят гарантированно получить нужный номер в выбранном отеле. Чаще всего заранее бронируют туры семьи с детьми", - рассказала директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.



По ее словам, быстрее всего распродаются номера в отелях высокого уровня с хорошим рейтингом и расположением. Наиболее популярный регион – остров Пхукет, куда на зимний сезон будут предлагаться полетные программы из 19 городов.



"В нашей компании продажи туров в Таиланд на зимний сезон по акции “Раннего бронирования” выросли на 15%, он занимает второе место по объемам после ОАЭ. Это связано с привлекательными акциями отелей и авиакомпаний, по которым скидки достигают 45%, и высоким спросом на популярные отели в пиковые даты.

Туристы бронируют заранее, чтобы гарантировано получить места в отелях и самолетах и избежать повышения цен", - рассказала глава отдела по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Ланская.



Она добавила, что особенно заметные проблемы с местами в тайских отелях обычно возникают на период китайского Нового года в конце января – начале февраля.

"В это время сюда приезжают на двухнедельные каникулы туристы из Китая, чтобы отпраздновать Китайский Новый год. Спрос на размещение резко возрастает. Особенно быстро заканчиваются номера из-за ограниченного номерного фонда на островах Краби и Као Лак, Самуи, Пханган, Ко Чанг, Пхи-Пхи.

На этих островах популярные отели и виллы на первой линии от моря часто уходят в стоп на зиму и новогодние даты еще в августе–сентябре", - рассказала эксперт.



Г-жа Ланская отметила, что активность туристов в этом году заметно выше по большинству зимних направлений – ранние продажи туров опережают прошлогодние показатели на треть.



Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, глубина продаж туров в Таиланд в этом году достигает апреля, что соответствует допандемийному уровню. Уже продано более 30% объема мест, запланированного на зимний сезон.



В первом полугодии Таиланд, по данным Погранслужбы ФСБ, посетили 492 тыс. российских туристов. Это на 5% меньше, чем годом ранее.

Небольшое снижение туроператоры связывают с появлением в этом году большого числа прямых рейсов из разных регионов во Вьетнам, который оттянул на себя часть турпотока.

/TOURBUS.RU