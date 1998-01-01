Новости Туристический Обнинск: От первой в мире АЭС до усадьбы Белкино и поселка «Веселая жизнь» Первый отечественный наукоград в Калужской области начнает развивать экскурсионный и познавательный туризм

Город Обнинск, - первый наукоград Советского Союза, расположенный в Калужской области, - у многих сразу ассоциируется с секретными научными институтами и предприятиями, а также Обнинской АЭС, запущенной в 1954 году. Казалось бы - при чем тут туризм и что здесь можно посмотреть? Такими вопросами озадачились представители московских туристических агентств, которые буквально на днях, провели здесь небольшую, однодневную «инспекцию» В последнее время к научно - познавательному туризму проявляется повышенный интерес. Подтверждение тому, - практически 100% заполняемость экскурсий в обнинский мемориальный комплекс «Первая в мире АЭС». Выведенная из эксплуатации, станция сегодня находится на территории Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского и действует как туристический объект. Чтобы почувствовать себя внутри «локомотива атомной промышленности», который стал первым не только в нашей стране, но и в мире, записываться на экскурсию надо сильно заранее. Но, кроме этой главной «атомной» достопримечательности, в городе оказалось еще много интересных мест и историй. Датой рождения Обнинска принято считать 1956 год, но еще в 15 веке боярин, московский посол в Рязани Иван Фёдорович Отяев по прозвищу Белка, основал здесь усадьбу Белкино. Первое письменное упоминание об этом старинном населённом пункте - содержится в летописях и относится к тому же году, что и первое сообщение о Москве, — 1147 год. В дальнейшем Белкино переходило от Годуновых к князьям Долгоруким, Воронцовым и Бутурлиным. При Иван Илларионовиче Воронцовом здесь был построен каменный дом, церковь и разбит регулярный липовый парк, которые сохранились до сих пор. Затем усадьба досталась, в качестве приданого внучке Воронцова - Анне, вышедшей замуж за Дмитрия Петровича Бутурлина. Однако в 1817 году Бутурлины переехали в Италию и все хозяйство перешло Обнинским. Всеми этими историческими данными можно обогатиться в Музее истории города Обнинска, открытом еще в 1964 году на общественных началах. Городским краеведческим он стал в 1969-м, а в 1992–м переехал в новое, специальное здание с одним из лучших в Подмосковье выставочным залом, большой экспозиционной площадью, художественным салоном и удобной, для посетителей, инфраструктурой. Большой раздел музея повествует о современной истории Обнинска. специализирующимся на ядерной физике и атомной энергетике, метеорологии, радиологии, радиационной химии и геофизике. Следующим пунктом посещения стала сама усадьба Белкино. Вернее,– то, что от нее осталось. К сожалению, от величественного кирпичного барского дома «выжили» лишь стены. Их огородили и поставили табличку, предупреждающую, что подходить к руинам опасно для жизни. Если подключить фантазию, то можно представить, как здесь, вокруг прудов под раскидистыми деревьями гуляли бывшие владельцы усадьбы. По одной из легенд Воронцовы были в родстве с Александром Сергеевичем Пушкиным, который назвал свои «Повести Белкина» именно после посещения этого места. В эпоху Бутурлина в Белкине расширили парк и выстроили оранжереи, в которых сам граф выращивал субтропические растения. Известно, что Дмитрий Петрович с азартом занимался садоводством, свободно владел 4 иностранными языками и собрал огромную библиотеку в 40 тысяч томов. Библиотека, к сожалению, безвозвратно «испарилась», но заросший и одичавший за долгие десятилетия парк, восстановлен. Сегодня на расчищенном Большом пруду работает лодочная станция, на берегу стоит белая беседка-ротонда с колоннами, а аллеи с громадными липами украшают скульптуры, стилизованные под старину. Рядом с «Графскими развалинами» расположена Борисоглебская церковь XVIII века. Изначально, в XVI веке, на этом месте находился деревянный храм Святых Бориса и Глеба, но, опять же, при Воронцове – вместо старой и обветшавшей была построена новая каменная церковь. Архитектор Карл Бланк соединил в ней модные в те времена стили — ранний классицизм и барокко. В 2013 году во время ремонта в цоколе церкви был обнаружен склеп с прахом нескольких членов семьи Обнинских и на месте захоронения у церковной стены, было установлено гранитное надгробие. На выходе из парка хорошо просматривается еще одна главная достопримечательность Обнинска - 310 м метеомачта, которую еще в 1958-59 годах установили в центре города для контроля и безопасности атомных объектов. Ныне она помогает исследователям изучать погоду, измерять солнечную радиацию, радиоактивность, определять осадки, облачность, ветроэнергетику, давление и даже турбулентность. Туристов на башню не пропускают. Смотреть на нее можно только издалека. Еще одна страница истории Обнинска, которую можно «полистать» во время экскурсии - посёлок школы-интерната имени Станислава Теофиловича Шацкого «Бодрая жизнь». Он появился здесь еще до момента основания города. В начале XX на этих территориях в века была организована детская трудовая колония, куда отправляли беспризорных детей со всей страны. Затем сюда поселили детей испанских республиканцев-антифашистов, эвакуированных с родины во время Гражданской войны в Испании в 30-х. Дома тех времён остались в городе до сих пор, как и Дом Курчатова. Выдающийся физик-атомщик вначале бывал в городе наездами, останавливаясь на Морозовской даче, но затем, когда командировки стали более продолжительными, - для Курчатова был построен отдельный деревянный двухэтажный коттедж. Его построили в 1952 году в сосновом бору, рядом с «нижней» проходной нынешнего Физико-энергетического института (ФЭИ) Здесь учёный жил, работал, проводил совещания. После сдачи станции в эксплуатацию особняк превратился в гостевой дом, а сегодня он находится в ведении ФЭИ. Сама же Морозовская дача, или усадьба Турлики, — старейший сохранившийся особняк в Обнинске. Дом, имеющий довольно сложную конфигурацию, был построен по заказу Обнинского в 1899 году, а затем принадлежал вдове известного промышленника и мецената Саввы Морозова Маргарите Морозовой. Остались документальные свидетельства, что здание строили «по последнему слову техники»: с применением передовых технологий и с использованием современных материалов. Изначально над крышей возвышалась 8-метровая башня с балюстрадой, с обустроенной обсерваторией. Ее уже давно нет, - разобрали во время Великой Отечественной войны. Посещение Морозовской дачи возможно, но, опять же, пока в определенные дни и с большими препятствиями. После войны в этом доме была обустроена гостиница, потом профилакторий и вальдорфская детская школа. После распада СССР здание опустело и начало ветшать. Сейчас усадьба, приписанная городскому историческому музею, ожидает своей очереди на реставрацию. Современное городское пространство Обнинска обрастает «малыми скульптурными формами», - во многом, благодаря ежегодному Арт - фестивалю «Город первых», который проходит ко дню города Обнинска 24 июля. Так что теперь, - рядом с отелем «Империал» - целая аллея скульптур. Но, пожалуй, самой известной «малой скульптурной формой» города является «Кот учёный», установленный в 2013 году. Идея создания памятника родилась благодаря столетнему дубу, растущему возле Дома учёных — по аналогии с известными строками из пушкинской поэмы «Руслан и Людмила» Но потом было принято решение «дуб не трогать», а кота, одетого в старинный сюртук и короткие штанишки, перенесли в отдельное место, неподалеку. За спиной кота установили камень с надписью «Гранит науки», который теперь натирают все желающие, видимо, «на удачу и знания». Ну а туроператоры, тоже «вооружившись» новыми знаниями поехали домой, разрабатывать новые туристические маршруты. /TOURBUS.RU

