Президент РСТ: «Есть надежда, что следующий летний сезон в Анапе состоится»

В этом сезоне загрузка гостиниц Анапы уменьшилась вдвое, а отельеры были вынуждены снизить цены на 20%

Представители туриндустрии пока не уверены, что в следующем году Анапа запустит летний туристический сезон в полную силу, с разрешенным купанием в море, однако есть надежда, что ситуация улучшится, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, которого цитирует «Интерфакс».

"Главный вопрос, который сейчас стоит, – стоит ли ожидать следующего летнего сезона в Анапе. У меня есть надежда, что за минувший период и предстоящее межсезонье проблема будет купирована, и туристы смогут вернуться к летнему пляжному отдыху на курорте", - сказал он на пресс-конференции в четверг.



Как отметил г-н Уманский, до наступления этого летнего сезона загрузка в отелях Анапы была сопоставима с прошлогодними показателями межсезонья, а стремительное падение спроса пришлось на пляжный период.

"Загрузка снизилась примерно на 50%, следовательно, отельеры были вынуждены снизить цены на 20%. То есть они ушли в себестоимость. И это позволило загрузить объекты на 50%", - пояснил эксперт.

По его словам, по окончании летнего сезона Анапа сможет вернуться к показателям загрузки, присущим региону в межсезонье.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что из-за ЧП в Анапе туристы летом переориентировались на другие курорты, наибольший прирост турпотока получили курорты Азовского моря, Крым, Дагестан.



Напомним, что в апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.

Охлаждение спроса на путешествия по России привело к снижению средней стоимости размещения в гостиницах на 9% летом 2025 года, при этом у российских туристов растет интерес к отдельным регионам и событийному туризму, сообщил также президент Российского союза туриндустрии.

"Снижение спроса, безусловно, повлияло на ценообразование. Если в середине мая средняя стоимость ночи в коллективных средствах размещения России составляла 12021 тыс. рублей, то на сегодняшний день мы фиксируем среднюю цену в 10949 рублей. Это на тысячу с лишним рублей или 9% меньше", - рассказал также г-н Уманскийн на пресс-конференции.



Ранее он сообщил, что этим летом наблюдается замедление спроса на путешествия по России, связанное в первую очередь со снижением турпотока в Краснодарский край, самое популярное направление летнего туризма. При этом есть регионы, где турпоток вырос.



"В лидерах – Крым – плюс 42%, Волгоградская область – плюс 15%, Вологодская – плюс 8%, Кабардино-Балкария – плюс 17%, Кировская область – плюс 14%, Кузбасс – плюс 17%, Красноярский край – плюс 14%, Приморский край – плюс 10%, Адыгея – плюс 12%, Бурятия – плюс 12%. Дагестан растет на 20%, Ярославская область – на 22%, Свердловская область – на 13% по сравнению с прошлым годом", - уточнил президент РСТ.



По словам г-на Уманского, российские туристы все чаще выбирают путешествия ради впечатлений, поэтому растет популярность событийного туризма. Также растет интерес к поездкам на природу и экотуризму, поэтому наблюдается рост бронирований модульных объектов размещения в живописных уголках России.



"Мы видим и другой тренд – повышение числа бронирований альтернативных средств размещения – квартир, апартаментов. Как правило, они могут предложить размещение на 20% ниже, чем гостиницы.

При этом речь идет о легальных объектах, которые можно забронировать на цифровых платформах", - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU