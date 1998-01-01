НОТК: Российский турпоток в Южную Корею вырос в этом году почти на 21%

Южная Корея в последние годы прилагает большие усилия для наращивания российского турпотока

Как сообщает сегодня АТОР, согласно данным московского офиса Национальной туристической организации Кореи (НОТК) в Южной Корее в январе-июне 2025 года зафиксировали 110 073 визита граждан России, и это на 20,8% больше, чем в те же месяцы прошлого года (91 132).

Такие объемы позволили Южной Корее войти в первую десятку ключевых выездных рынков России с десятым местом, которая эта страна делит со Шри-Ланкой.

При этом за весь 2024 год Южная Корея приняла 200 тыс. российских туристов, на 50% больше, чем годом ранее. Аналитики АТОР полагают, что результаты первого полугодия 2025 года позволяют предположить, что по итогам года турпоток в Южную Корею может достичь объема не менее 250 тыс. визитов россиян.

Близки к этому и прогнозы туристических властей самой Южной Кореи – они запланировали принять в 2025 году 260 тыс. российских туристов. Это все еще меньше, чем в 2019 году (340 тыс), но в отсутствие прямых рейсов сложно ожидать иного.

По данным НОТК, в структуре российского турпотока в Южную Корею довольно велика доля возвратных туристов (многие жители Дальнего Востока и Сибири летают туда регулярно).

Топ популярных локаций Южной Кореи у россиян возглавляет Сеул. На него приходится практически 80% визитов. Остальные 20% распределяются между Пусаном, Кёнги и Чеджу.

При этом в АТОР отмечают, что что статистика НОТК имеет безусловный приоритет для оценки турпотока: она основана на данных корейских пограничников, которые учитывают всех прибывающих по паспортам (гражданству), независимо от того, из какой именно страны они прибыли.

Если смотреть на статистику Погранслужбы ФСБ РФ, мы получим искаженную картину (там насчитали всего 16 541 визит россиян в Южную Корею в I полугодии 2025 года, на 20,9% меньше, чем в то же полугодие в прошлом году).

На самом деле, все просто: так как прямые рейсы между РФ и Южной Кореей сейчас отсутствуют, то туристы летят в Корею через третьи страны, со стыковками. А их недавно опубликованная российская пограничная статистика по выезду попросту «не видит».

Она учитывает только тех немногих туристов, кто выехал в эту страну на редких морских паромах, но в основном – моряков (не туристов). Если посмотреть статистику Погранслужбы подробнее, то обнаружится, что из отфиксированных ею 16 541 визита россиян в Южную Корею в январе-июне 2025 года 78% – это «обслуживающий персонал транспортных средств (иначе говоря, моряки коммерческих судов, траулеров, танкеров и пр.).

В первом полугодии 2024 года их было гораздо больше, отсюда и мнимый «спад турпотока» (который не «тур»).

Российские же туристы (визиты которых фиксирует НОТК) сейчас летят в Южную Корею через третьи страны. А их методика Погранслужбы, просто по данным в посадочных талонах, «записывает» в статистику других государств, где совершается пересадка на рейсы в Южную Корею.

Прежде всего, это, конечно, Китай, небольшой процент приходится также на страны Центральной Азии.

Туроператоры отмечают, что Южная Корея в последние годы прилагает большие усилия не только для наращивания российского турпотока, но и для диверсификации: так, россиянам предлагаются туры по малоизученным провинциям страны, россиян зовут в туры на корейские фабрики и агропредприятия, а также в туры со спортивными активностями.

Это дает свои плоды в виде роста интереса к направлению.

Туры в Южную Корею можно купить сейчас у многих операторов, в их числе Anex, PAC Group, ITM group, Space Travel, «Русский Экспресс», Corona Travel и др. Морские круизы с посещением Южной Кореи предлагает и компания Бриз Лайн.

/TОURBUS.RU