Новости Исследование: Новые тренды молодёжного туризма - содержательные маршруты и спокойная атмосфера «Яндекс Путешествия» и Центр исследований малых городов изучили главные тренды молодежных путешествий в 2025 году

Фокус молодёжного туризма смещается, в приоритете все чаще — содержательные маршруты и спокойная атмосфера. “Яндекс Путешествия” и Центр исследований малых городов изучили, где и как путешествуют молодые россияне, что влияет на выбор направления, а также какую роль в их планах играют малые города. Основные выводы исследования : Топ-5 направлений формируют устойчивый, многолетний и понятный тренд на путешествия — это Москва (в столице за последние 3 года побывало 51,70% опрошенной молодёжи), Санкт-Петербург (39,80%), Сочи (29,40%), Казань (21,10%) и Краснодар (17,60%). Но на этом фоне растёт интерес к нестандартным маршрутам и точкам на карте — и к нему важно прислушиваться и исследовать его детально.

Три четверти (76,5%) молодых путешественников интересуются малыми городами: 30% опрошенных рассматривают такие локации в обязательном порядке, а 46,5% — если конкретное направление для них интересно. Причём тренд заметно усиливается год от года: в первой половине 2025-го молодые путешественники забронировали на 42% больше отелей и апартаментов в малых городах, чем за аналогичный период 2024-го. Главные мотиваторы для подобных поездок — смена обстановки (59,4%), единение с природой (41,4%), приглашение друзей или родственников (37,5%), а также архитектура (35,4%). Кроме того, путешественники отправляются в малые города ради любопытного события или фестиваля (22,5%), чтобы узнать больше об истории города (21,7%) или посетить место, связанное с известным человеком (17,3%). Например, в Плёс едут, чтобы узнать больше о жизни Исаака Левитана, Ильи Репина и Фёдора Шаляпина, а в Мышкин — ради того, чтобы глубже понять Дмитрия Лихачёва.

Выбирая, куда поехать, молодые путешественники действуют рационально: они изучают соцсети (62,7%), ищут информацию в поисковиках (62,1%), читают блоги и тревел-сайты (32,5%), прислушиваются к рекомендациям знакомых (31,3%) и следят за тем, что предлагают платформы и сервисы бронирования (30,9%). При этом эмоциональному решению (например, поехать куда-то из-за того, что город «завирусился» в соцсетях) подвержены лишь 13,4% опрошенных.

Самый частый сценарий посещения малых городов — короткие поездки на 1–2 дня.

Подавляющее число участников опроса (78,2%) сообщили, что готовы потратить на поездку в малый город до 10 000 рублей в день — эта сумма предполагает все основные траты на одного человека: проживание, питание, транспорт, развлечения. По данным аналитики сервиса Яндекс Путешествий, фактическая средняя цена за ночь в малых городах у молодых туристов составляет 7 239 руб. в сутки.

По словам опрошенных, в своих в соцсетях из путешествий молодёжь чаще всего делится видами природы (45,1%), снимками архитектуры (18,6%), необычных арт-объектов или мест (14,8%), а также фотографиями еды и интерьерами кафе (13,6%). Селфи или портреты постят 7,9%.

Каждый третий (32,9%) из опрошенных готов переехать в малый город — основными плюсами жизни в подобном месте молодёжь считает спокойный ритм жизни (64,1%), доступность жилья (59,7%), экологическую обстановку (50,9%) и близость к природе (37,3%). При этом значительная часть респондентов (42,5%) переезд в малые города не рассматривает.

