Илья Уманский: Рост внутреннего туризма в России прекратился

Рост бронирований туров по России с начала года превышает прошлогодние показатели на 0,2%, что говорит об остановке роста во внутреннем туризме на фоне улучшения показателей выездного, сообщил сегодня президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, которого цитирует «Интерфакс».

"Мы долго говорили в последние годы о том, что в какой-то момент должна наступить коррекция, когда какая-то часть наших туристов, явно соскучившаяся по выездным направлениям, активизируется, и выездные направления начнут активно расти. Мне кажется, что по итогам этого сезона можно об этом заявить. Безусловно, мы говорим о сообщающихся сосудах. И если растет внутренний туризм, как правило, выезд у нас страдал.

Но вот в этом году, на фоне роста выездного туризма, мы начали замечать коррекцию во внутреннем туризме относительно прошлогодних показателей. Количество броней, совершенных с начала года по сегодняшний день, превышает прошлогодние показатели буквально на 0,2%.

То есть мы сейчас можем характеризовать сегодняшнее положение как остановку роста или минимальный рост", - сказал он на пресс-конференции.



Г-н Уманский уточнил, что речь идет о количестве поездок.

“Хочется еще добавить другой показатель, который наилучшим образом характеризует загрузку и, как следствие, экономику средств размещения, такой как количество реализованных номероночей.

Тут мы ушли в отрицательные показатели. Мы фиксируем снижение количества номероночей по всей стране на 3,5%", - добавил он.



Эксперт напомнил, что в начале мая наблюдался рост бронирований, который превышал прошлогодний показатель на 9,8%.

"И вот за этот летний сезон набранный рост, который мы фиксировали на середину мая, мы потеряли. Ключевая причина – это снижение спроса на наше главное туристическое направление Краснодарский край, регион с самым большим количеством средств размещения.

Конечно, в этот регион устремлены обычно все, там значительный объем спроса, поэтому, конечно, снижение спроса на Краснодарский край повлияло на показатели всей нашей страны", - сказал он.

"На побережье Краснодарского края в этом году создались условия идеального шторма – множество факторов, повлиявших на снижение спроса, собрались в одном сезоне и в одном регионе. Первое – это укрепление рубля, которое сделало зарубежное предложение более привлекательным, это отразилось на росте спроса на выездные направления. Инфляция, которую мы наблюдаем в последние годы, привела, с одной стороны, к снижению уровня дохода наших граждан, с другой – к повышению стоимости товаров и услуг.

Как следствие, оно отразилось и на себестоимости средств размещения, на повышении уровня заработных плат сотрудников. Это очень серьезный фактор.

Может быть, менее важный фактор, но все-таки мы его учитываем, это высокие ставки по депозитам, которые, как мы сейчас наблюдаем, зафиксировали большое количество денег на депозитах физических лиц. Снятие этих денег с депозитов с потерей процентов ради, например, туристической поездки, не очень привлекательно. Есть и другая категория людей, которые наоборот пользовались кредитами в предыдущие годы для того, чтобы отправиться в поездку. Безусловно, эти кредиты сейчас крайне дорогие", - пояснил эксперт.



Пятым важнейшим фактором, повлиявшим на спрос, он назвал экологическую катастрофу, которая произошла в Черном море рядом с Анапой.

"Ну и, наверное, шестой фактор – аномально холодная погода в этом году и в европейской части страны, и на побережье. До конца июня в Краснодарский край был прохладным, в том числе и море.

Поэтому по результатам идеального шторма, мы видим, что Краснодарский край в значительной степени просел по спросу, и вот по цифрам мы на сегодняшний момент фиксируем снижение на 21%", - добавил Уманский.



По словам эксперта, помимо Краснодарского края еще ряд регионов по разным причинам потеряли турпоток. Это Мурманская область, где спрос упал на 11%, Пензенская область (-22%), Коми (-17%), Хакасия (-16%), Удмуртия (-17%). Все эти показатели повлияли на итоговые показатели летнего сезона.



Между тем, по данным правительства, с января по май по России зафиксировано более 32 млн туристических поездок, что на 6,5% больше, чем годом ранее. По итогам года ожидается рост их числа на 10% по сравнению с прошлым, до 98 млн, - отмечают в правительстве.

/TOURBUS.RU



