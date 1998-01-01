|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
14 августа
Владимир Рубцов: «Туристы этим летом переключились с Таиланда на Вьетнам»
В компании Fun&Sun представили предварительные итоги летнего сезона
В компании Fun&Sun представили предварительные итоги летнего сезона-2025. По словам гендиректора компании Владимира Рубцова, рост объемов в этом сезоне составил 25% по сравнению с тем же периодом год назад, - сообщили в пресс-службе РСТ.
«В топ-3 летних продаж вошли Турция с долей почти 56% от общего объема компании и приростом почти в 21%. Причем, к нынешнему моменту продано почти 80% всего запланированного объема на этом направлении.
На втором месте Египет с долей 18,6% и приростом почти 61%, на третьем – ОАЭ с долей 11,3% и приростом 32,1%», – рассказал он на пресс-конференции в Москве.
На четвертом месте – Таиланд с долей 4,4% и приростом 16%, на пятом – Россия, на которую приходится чуть более 3% от общих продаж. Это единственное направление в топе, которое показало снижение объемов.
По словам г-на Рубцова, падение по России обусловлено ситуацией с мазутом в Черном море, спадом спроса на Анапу и Сочи.
Кроме того, все более значительную часть клиентов туроператоров «перехватывают» агрегаторы и крупные экосистемы.
«Также Таиланд в этом летнем сезоне не оправдал наших надеж: прирост оказался ниже планируемого, заметно не хватало и глубины продаж. Это может быть связано с цикличностью моды на определенные направления. Два года Таиланд летом был на пике спроса, но наступило некое насыщение и туристы переключаются на другое направление.
Этим другим направлением летом-2025 года выступил Вьетнам. Здесь, наоборот, рост объемов продаж – в восемь раз – превзошел наши ожидания. Думаю, что и в зимнем сезоне от Вьетнама можно ждать очень хороших результатов», – сказал Рубцов.
Вьетнам показал и максимальное увеличение среднего чека – с 69 тыс. рублей на одного туриста до 137 тыс. Средний чек по Турции вырос за год на 17,6%, до 113 тыс. рублей на человека, по Египту – почти на 20%, до 104 тыс. рублей, по ОАЭ – на 12,4%, до 108 тыс. рублей, по Таиланду – на 10%, до 104 тыс. рублей, по России – на 22%, до 56 тыс. рублей.
«Такой расклад объясняется тем, что датой начала летнего сезона считается 1 апреля, когда еще продолжается высокий сезон в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии», – заключил Владимир Рубцов.
/TOURBUS.RU
Фото: пресс-служба Fun&Sun
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72