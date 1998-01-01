Новости Эксперты дали советы туристам в связи с блокировкой звонков в мессенджерах Туроператоры рекомендуют пополнить баланс телефона перед поездкой за границу, а для связи с близкими использовать альтернативные мессенджеры

По информации СМИ, вчера Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в двух популярных мессенджерах для противодействия преступникам, поскольку голосовые сервисы зачастую использовались для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. При этом никаких иных ограничений функционала введено не было.



«Казалось бы, нам пора привыкнуть к различного рода ограничениям. Но здесь, мне кажется, стоит взглянуть на проблему со стороны российских туристов. Даже в тех странах, где звонки через Messenger запрещены, российские SIM-карты позволяют их совершать. Простой пример – Арабские Эмираты. Российские туристы как раз и звонят за границей чаще по мессенджерам. Потому что пара звонков, даже входящих, по тарифам, которые сейчас есть в роуминге, могут существенно ударить по бюджету, а то и при нулевом балансе оставить без средств связи», – прокомментировал тему блокировки звонков вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян Как отмечает при этом АТОР, туристам, которые находятся за рубежом или собираются в поездку, лучше обезопасить себя на случай, если звонки действительно не будут проходить. Как советуют эксперты АТОР, «Во-первых, следует положить достаточное количество денег на счет телефона и быть готовыми включить роуминг, если вы за границей. Положить столько, чтобы в непредвиденной ситуации с избытком хватило на необходимые звонки. В конце концов, деньги не пропадут – их можно просто использовать потом, долго не пополняя счет. Во-вторых, тревожных родственников и друзей нужно заранее предупредить, что такая проблема возможна. И сказать, что если они не дозвонились, это совершенно не значит, что у вас неприятности – это новые особенности работы сервиса. Писать сообщения по-прежнему можно в привычном режиме. В-третьих, не откладывать дела, которые требуют созвонов, на период поездки – придется максимум задач решить до вылета, с территории РФ. В-четвертых, доступные альтернативы WhatsApp и Telegram для голосовых вызовов через интернет все равно есть. Это и менее популярные зарубежные мессенджеры, и российские - например, VK-мессенджер. Или новый мессенджер Max. Интересно, что голосовые вызовы внутри себя позволяет даже почти позабытая многими, но живая социальная сеть «Одноклассники». /TOURBUS.RU

