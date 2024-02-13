Туризм: Происшествия

Турфирма из Приморья не отправила на отдых в Китай около ста детей/ При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали восемь человек/ Бывшая глава Центра развития туризма Златоуста обвиняется в мошенничестве

Турфирма из Приморья не отправила на отдых в Китай около ста детей

Прокуратура Приморского края возбудила несколько дел против туристической фирмы Lucky Travel, которая не исполнила взятые на себя обязательства по отправке почти 100 детей из разных регионов РФ в Китай, сообщает у ведомство.

"В ходе проверки установлено, что туристическая фирма организовала поездку несовершеннолетних из Хабаровского и Камчатского краев, Магаданской и Сахалинской областей в Китайскую Народную Республику в период с 27 марта по 4 апреля 2025 года, однако условий договоров исполнить не смогла ввиду отсутствия денежных средств.

В результате почти 100 детей и их законные представители не покинули страну из-за отсутствия приобретенных для них путевок", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что предприниматель не была включена в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.



"Прокуратура возбудила в отношении туроператора дело об административном правонарушении по статье 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей).

По результатам его рассмотрения индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности в виде штрафа в сумме 500 тыс. рублей. Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества)", - сообщает прокуратура Приморского края.



При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали восемь человек

При обрыве канатки на минувшей неделе в Нальчике пострадали восемь человек, обрыв троса произошел в парке аттракционов, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

"Из восьми пострадавших четверо госпитализированы. Один пациент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии. Два пациента средней степени тяжести находятся на этапе обследования", - говорится в сообщении.



Обрыв троса канатной дороги произошел в парке аттракционов курортной зоны Нальчика. По данным ГУ МЧС по КБР, во время происшествия на канатной дороге находился 21 человек.

Спасатели эвакуировали 13 человек.



После аварии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).



Бывшая глава Центра развития туризма Златоуста обвиняется в мошенничестве

Бывшая глава муниципального учреждения "Центр развития туризма" в Златоусте Дина Шведкина задержана по подозрению в мошенничестве со средствами нацпроекта по туризму, сообщает пресс-служба УФСБ.

По данным ведомства, женщина подозревается в мошенничестве со средствами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".



Как установили оперативники, в частности, госконтракт на строительство инфоцентра на туристическом маршруте Косотур "был заключен по искусственно завышенной стоимости".

Отмечается, что с ноября 2023 по июль 2025 года из средств нацпроекта правительство области выделило Златоусту субсидию на общую сумму более 6,8 млн рублей.

"Подозреваемой удалось похитить только по одному из эпизодов более 700 тыс. рублей. Денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению" - говорится в сообщении.



В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что на момент задержания подозреваемая занимала должность в департаменте общественных связей администрации Екатеринбурга.

Также она является председателем златоустовского отделения общественной организации "Агентство развития туризма".

