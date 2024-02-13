|
|
14 августа
Туризм: Происшествия
Турфирма из Приморья не отправила на отдых в Китай около ста детей/ При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали восемь человек/ Бывшая глава Центра развития туризма Златоуста обвиняется в мошенничестве
Турфирма из Приморья не отправила на отдых в Китай около ста детей
Прокуратура Приморского края возбудила несколько дел против туристической фирмы Lucky Travel, которая не исполнила взятые на себя обязательства по отправке почти 100 детей из разных регионов РФ в Китай, сообщает у ведомство.
"В ходе проверки установлено, что туристическая фирма организовала поездку несовершеннолетних из Хабаровского и Камчатского краев, Магаданской и Сахалинской областей в Китайскую Народную Республику в период с 27 марта по 4 апреля 2025 года, однако условий договоров исполнить не смогла ввиду отсутствия денежных средств.
В результате почти 100 детей и их законные представители не покинули страну из-за отсутствия приобретенных для них путевок", - говорится в сообщении.
По результатам его рассмотрения индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности в виде штрафа в сумме 500 тыс. рублей. Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества)", - сообщает прокуратура Приморского края.
При обрыве канатки на минувшей неделе в Нальчике пострадали восемь человек, обрыв троса произошел в парке аттракционов, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.
Спасатели эвакуировали 13 человек.
Бывшая глава муниципального учреждения "Центр развития туризма" в Златоусте Дина Шведкина задержана по подозрению в мошенничестве со средствами нацпроекта по туризму, сообщает пресс-служба УФСБ.
