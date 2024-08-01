Туристы на Юге Европы страдают от экстремальной жары

В ряде районов Франции, Италии, Португалии и Испании на этой неделе ожидается повышение температуры до +43С

Франция, Италия и Испания страдают от запредельной жары, в некоторых районах ожидается повышение температуры до 43 градусов по Цельсию, - сообщает «Интерфакс».

Национальная гидрометеорологическая служба Франции MeteoFrance перевела 12 департаментов страны на "красный уровень" опасности в связи с жарой, еще 41 департамент, а также Андорра, находятся в "оранжевой зоне".

По данным гидрометеорологической службы, на юго-западе Франции ожидается жара "исключительного уровня", в частности, в Каркассоне и Ангулеме столбик термометра поднимется до 43 градусов по Цельсию.

Кроме того, 25 департаментов Франции от бассейна Средиземного моря до атлантического побережья переведены в оранжевый режим из-за высокого риска пожаров.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо направил телеграммы префектам с требованием мобилизовать мэров, обеспечить контроль за уязвимыми людьми и при необходимости вводить ограничения или запреты на мероприятия, а также призвал уделить особое внимание системе здравоохранения, сообщает телеканал BFMTV.



В свою очередь, министр здравоохранения Франции Янник Недер призвал к "национальной солидарности" и соблюдению профилактических рекомендаций, чтобы избежать перегрузки медицинских служб. "Нам всем нужно быть мобилизованными и солидарными в связи с этой жарой", - сказал он.



Пик жары прогнозируют на этой неделе и по всей Италии, сообщает газета "Коррьере делла Сера". По данным метеорологических служб, в центральной и южной частях страны температуры продолжат расти, достигая в некоторых регионах 40 градусов по Цельсию.

Максимальные температуры ожидаются на побережье Лигурийского моря, в регионах Лигурия и Тоскана. Менее выраженное повышение температуры ожидается во внутренних районах Пьемонта, Ломбардии, между Тосканой и Лацио и на востоке Сардинии.



В северной части Испании из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой и сильными ветрами, с вечера воскресенья эвакуировали более 1 тыс. человек, сообщает газета "Паис". В регионе Галисия на севере страны температура достигает 40 градусов по Цельсию. Премьер страны Педро Санчес выразил солидарность со всеми пострадавшими из-за аномальных погодных условий и поблагодарил сотрудников экстренным служб за оказание помощи.

Лесные пожары в разных частях Испании привели к эвакуации в общей сложности около 6 тыс. человек, сообщают европейские СМИ.



Почти 4 тыс. из них вынужденно покинули свои дома в автономном сообществе Кастилия-Леон на северо-западе страны, еще примерно 2 тыс. человек - в Андалусии.

В министерстве обороны страны сообщили, что задействовали около 1 тыс. военных для борьбы с природными пожарами, которые быстро распространяются на фоне чрезвычайно жаркой погоды.

В ночь на вторник пожарные остановили распространение лесного пожара близ Мадрида. К тому моменту огонь уже уничтожил около 1 тыс. га в муниципалитете Трес-Кантос, один человек погиб.



В соседней Португалии также бушуют пожары. Около 700 сотрудников пожарных служб борются с огнем в районе города Транкозу, - сообщают местные СМИ.

/TOURBUS.RU