туристический бизнес
для профессионалов
13 августа
Турецкая сеть Rixos пришла во Вьетнам
Отель Rixos PhuQuoc Vietnam 5* с системой "все включено" откроется в этом году на острове Фукуок
Отель Rixos с системой "все включено" откроется до конца года на острове Фукуок во Вьетнаме, он станет первым объектом сети в регионе, сообщает пресс-служба турецкого гостиничного оператора.
"Отель Rixos PhuQuoc Vietnam, запуск которого намечен на конец года, расположится на острове Хон Том, также известном как Ананасовый остров, у южного побережья Фукуока.
С материкового Фукуока сюда ведет самая длинная в мире непрерывная трехканатная дорога, отмеченная Книгой рекордов Гиннесса", - говорится в сообщении.
Кроме того, это будет способствовать увеличению объема авиаперевозки на Фукуок и улучшению туристической инфраструктуры острова, так как поднимет планку качества в гостиничной сфере Вьетнама - другие отели-конкуренты будут стараться улучшить свой сервис", - пояснили в пресс-службе туроператора, которую цитирует сегодня «Интерфакс».
На острове действует особый визовый режим, в соответствии с которым иностранные туристы могут находиться без визы до 30 дней.
В ближайшие годы помимо Вьетнама планируются открытия новых отелей в Египте, Саудовской Аравии и Мексике.
Фото: PR Rixos
