Турецкая сеть Rixos пришла во Вьетнам

Отель Rixos PhuQuoc Vietnam 5* с системой "все включено" откроется в этом году на острове Фукуок

Отель Rixos с системой "все включено" откроется до конца года на острове Фукуок во Вьетнаме, он станет первым объектом сети в регионе, сообщает пресс-служба турецкого гостиничного оператора.

"Отель Rixos PhuQuoc Vietnam, запуск которого намечен на конец года, расположится на острове Хон Том, также известном как Ананасовый остров, у южного побережья Фукуока.

С материкового Фукуока сюда ведет самая длинная в мире непрерывная трехканатная дорога, отмеченная Книгой рекордов Гиннесса", - говорится в сообщении.



В отеле будет более 1,7 тыс. номеров, 22 ресторана и бара, пляжные развлечения, спа-центр и возможности для занятий активными видами спорта.



В компании Coral Travel отметили, что поток российских туристов во Вьетнам в этом году резко вырос благодаря запуску большого количества прямых рейсов из Москвы и многих городов России. По данным Погранслужбы ФСБ РФ он увеличился на 467% или в более чем 5,5 раз.



"В такой ситуации открытие отеля известного и популярного на российском рынке бренда привлечет внимание к направлению в целом и может привести к дополнительному росту турпотока.

Кроме того, это будет способствовать увеличению объема авиаперевозки на Фукуок и улучшению туристической инфраструктуры острова, так как поднимет планку качества в гостиничной сфере Вьетнама - другие отели-конкуренты будут стараться улучшить свой сервис", - пояснили в пресс-службе туроператора, которую цитирует сегодня «Интерфакс».



Курорт Фукуок находится в Южно-Китайском море в 15 км от побережья Камбоджи, это одно из популярных островных направлений пляжного отдыха в Юго-Восточной Азии и крупнейший остров Вьетнама. Высокий сезон длится с ноября по март.

На острове действует особый визовый режим, в соответствии с которым иностранные туристы могут находиться без визы до 30 дней.



Сеть Rixos была основана в 2000 году в Анталье, первым под этим брендом заработал отель Rixos Premium Belek. Сегодня она насчитывает более 40 курортных и городских отелей в Турции, Египте, ОАЭ, Катаре, России, Казахстане и Хорватии. Сеть специализируется на отдыхе по системе «все включено».

В ближайшие годы помимо Вьетнама планируются открытия новых отелей в Египте, Саудовской Аравии и Мексике.

/TOURBUS.RU

Фото: PR Rixos