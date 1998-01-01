Наукоград Обнинск: путешествие за знаниями и впечатлениями

На родине первой в мире АЭС состоялся круглый стол на тему «Устойчивое развитие туристического потенциала Северной агломерации Калужской области»

На днях в ИЦАЭ (информационном центре по атомной энергии) города Обнинска состоялся круглый стол на тему «Устойчивое развитие туристического потенциала Северной агломерации Калужской области». Среди участников были представители туристического бизнеса, научной общественности и государственных органов региона, а также туроператоры и представители СМИ.

Во время работы круглого стола была поднята проблема разработки единой концепции развития научно-популярного и событийного туризма, а также обсуждение дальнейших планов.

Участники поделились своими, уже наработанными практиками, опытом проведения мероприятий, арт-фестивалей для продвижения событийного туризма и устойчивого развития городских территорий, как объектов внутреннего туризма, а сам Обнинск был выделен как перспективное направление для развития интеллектуального туризма благодаря уникальному наследию и инфраструктуре, связанной с историей мирного атома.

По мнению спикеров, для привлечения туристов важно расставить «точки узнаваемости», брендирования края. И действовать вместе, согласованно. Тогда туристы потянуться в регион, и будут приезжать не на один день. Но для этого им нужно предложить программу, в которой найдется место и развлечениям, и новым научным знаниям, и возможностью познакомиться с работой ведущих предприятий.

В Обнинске – а это, напомним, первый наукоград России - есть важные объекты для научно-популярного туризма, связанные с историей атомной энергетики. В городе проводятся экскурсии, посвящённые науке и достижениям наукограда, а также мероприятия, посвящённые научно-популярному туризму. Прежде всего, это мемориальный комплекс «Первая в мире АЭС».

Выведенная из эксплуатации Обнинская АЭС, запущенная в 1954 году, сегодня находится на территории Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского (ФЭИ, входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом»). В 2009 году АЭС присвоили статус отраслевого мемориального комплекса и внесли в федеральный реестр объектов научно-популярного туризма.

Физико-энергетический институт представили председатель совета молодых ученых Калужской области Дмитрий Калякин и специалист группы сопровождения музейного комплекса «Первая в мире атомная электростанция» Елена Берелидзе.

По их словам каждый год количество людей, желающих посетить первую в мире АЭС, увеличивается. Интерес к научно-популярному туризму показывает положительную динамику, и число гостей, стремящихся прикоснуться к истории и узнать о становлении атомной энергетики, будет только расти. - Развитие научно-популярного туризма рассматривается как инструмент повышения образовательного уровня, престижа инженерных и научных профессий и устойчивого туристического потока в регионы.

В этом контексте Обнинск, как город-основа для российской ядерной энергетики, имеет все предпосылки для того, чтобы стать центром притяжения научных маршрутов федерального уровня, - прокомментировал Дмитрий.

В рамках обсуждения событийного туризма были выделены наиболее перспективные направления маршрутов, в том числе тематические кластеры, включающие научные музеи, действующие предприятия и объекты культурного наследия. Планируется разработка «дорожных карт», позволяющих регионам перейти от идеи научного маршрута к его практической реализации — вплоть до приёма туристических групп и создания интерактивных площадок

Организатор международного Арт-фестиваля «Город первых», владелец отеля «Империал» Тигран Петросов рассказал, что их арт-фестиваль проходит ежегодно и приурочен ко дню города Обнинска 24 июля: «Уверен, что такие фестивали, событийные мероприятия придают Обнинску большей туристической привлекательности. Это и улучшение городской среды благодаря созданным арт-объектам, и популяризация творчества среди молодёжи».

В конце встречи, говоря о популярности Обнинска для туристов, директор ТО «Центра туризма «Остров» Светлана Потапова уточнила, что пока клиенты не понимают, зачем платить деньги, чтобы поехать на такую экскурсию.

«К сожалению, среди обычных туристов нет представления, что Обнинск – туристический город. И мы, туроператоры, не в состоянии в одиночку переломить это мнение. Здесь должен быть комплексный подход. Власти региона должны приложить маркетинговые усилия, чтобы создать привлекательный туристический образ.

Для сравнения приведу Сколково. Вопросов – зачем туда ехать не возникает. Все понятно. Проходят экскурсии по различным объектам, своего рода профориентация, потом все закрепляется мастер- классами, квестами, научными шоу и т.п.

И мне кажется, что раскручивать туристический поток в Обнинске надо именно вокруг атомного реактора. И к нему уже « привязывать» другие туристические локации. Например, усадьбу Белкиных, про которую мало кто знает».

Фото монумента: Портал Администрации г. Обнинска