Новости Туроператоры: Вместо Анапы родители с детьми поехали этим летом на Азовское море и Каспий При этом самыми популярными направлениями семейного летнего отдыха остаются курорты Краснодарского края

Как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, по данным туроператоров, этим летом самым популярными для семейного летнего отдыха, несмотря на сокращение доли Анапы, остаются курорты Краснодарского края. На них приходится 40% от общего объема бронирований туров по России и ближнему зарубежью на лето. На 30-40% вырос спрос на отели Крыма, доля которого составила 9%. При этом наибольшим спросом на южных курортах у семей пользовались бюджетные отели с полным пансионом и гостиницы all inclusive. По словам коммерческого директора компании «Алеан» Оксаны Булах, этот сезон отмечен активной переориентацией туристов с Анапы на другие морские курорты. «Доля Сочи в бронированиях по Краснодарскому краю составляет 57%, Геленджика – 18%, Анапы – 17%, Туапсе – 5%, курортов Азовского побережья -3%. На Крым приходится 9% бронирований, на Абхазию – 15%. Как тренд можно отметить повышенное внимание семейных туристов к бюджетным направлениям отдыха. Например, вырос интерес к Туапсе: на этом курорте цены в сопоставимых объектах размещения на 15% ниже, чем в Геленджике. Одновременно вырос спрос на Азовское побережье. И хотя повышенное внимание к нему привело к росту цен от 15% до 30% по ряду средств размещения, в целом стоимость отдыха здесь остается ниже, чем в Краснодарском крае. Позитивную динамику показал Крым – рост в пределах 30-40% относительно прошлого года. Вырос спрос на Западное побережье с песчаными пляжами и демократичными ценами на «все включено», – рассказала эксперт. Как рассказала директор по продажам туроператора «Мультитур» Евгения Кизей, из-за проблем с морем в Анапе семьи с детьми в этом году гораздо чаще, чем прежде, выбирали другие курорты – Крым, Азовское побережье, Дагестан, в меньшей степени – Туапсе, Геленджик, а также Сочи, но здесь все-таки маловато недорогих отелей для семейного отдыха. По словам эксперта, не считая переориентации с Анапы, запросы семей с детьми при выборе отеля по сравнению с прошлым годом не изменились: «В первую очередь, людям важно питание – трехразовое или шведский стол, анимация – как детская, так и взрослая, и наличие бассейна. Это главные требования, и уже на втором месте – близость к морю, огороженная или нет территория и другие пожелания. Из основных трендов сезона назвала бы также сокращение продолжительности отдыха с восьми дней до семи из-за возросшей стоимости». В «Алеане» отмечают, что наибольшим спросом на южных курортах пользовались бюджетные отели, предлагающие полный пансион, и гостиницы all inclusive. В этом сезоне многие отели Краснодарского края предлагали скидки на размещение и акции, направленные на привлечение семейных туристов. Например, повышение возраста детей, которые могут размещаться на дополнительном месте бесплатно, или бесплатные спа-процедуры для всех членов семьи. Оксана Булах отметила также высокий интерес семейных туристов к апартаментам как в Сочи, так и в Крыму, благодаря возможности комфортного размещения большим составом, наличию мини-кухни и более низким ценам. По данным «Алеана», спрос на Азовское побережье вырос в пределах 37%. Большая часть отелей была забронирована еще зимой, когда от Роспотребнадзора еще не было официальных заявлений о качестве воды в Анапе и на других курортах Черного моря, и туристы начали бронировать объекты на Азовском море. Особенно вырос интерес к Ейску – благодаря железнодорожному сообщению с Москвой и Санкт-Петербургом. «В этом году мы вынуждены были искать альтернативы Анапе, нашли на разных курортах страны. Готовы ли будут туристы возвращаться на эти курорты, пока не знаем. Анапы хватало на всех, курорт отличается высокой возвратностью. У нас не редкость, когда туристы ездят в один отель по 2-3 раза, а если меняют, то все равно в рамках Анапы», – заключила Евгения Кизей. /TOURBUS.RU

