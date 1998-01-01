Новости Майя Ломидзе: «Летний сезон оказался парадоксальным и разнонаправленным» Исполнительный директор Ассоциации туроператоров подвела предварительные итоги летнего сезона на внутреннем и въездном рынках

Директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в эфире радио «Говорит Москва» рассказала о том, как обстоят дела с внутренним и въездным туризмом в 2025 году. По ее словам, несмотря на ожиданияистического потока, сезон оказался парадоксальным и разнонаправленным. Хотя прирост есть, он не достиг прогнозируемых 20-25%, оставаясь в пределах 10%, а на некоторых направлениях даже наблюдается снижение, - сообщает пресс-служба АТОР. По словам Майи Ломидзе, туристы стали спокойнее относиться к логистическим проблемам, однако задержки рейсов, перенаправления и многочасовые ожидания в аэропортах, а также проблемы с движением поездов на Юг повлияли на выбор путешественников. Единственная устойчивая тенденция – это рост числа автотуристов внутри страны, который продолжает усиливаться уже третий год подряд. Традиционно Краснодарский край остается лидером по абсолютному количеству туристов, однако в этом году он не показал ожидаемого прироста турпотока. Из-за ряда факторов, роста цен а также негативных новостей (например, о загрязнении моря в Анапе мазутом), прирост количества поездок на Черноморском побережье составил, предварительно, лишь 4-5%, а в Анапе и вовсе зафиксировано весьма существенное (до 75%) снижение турпотока. Отдельная тема во внутреннем туризме в этом году – это Геленджик, который показывает рекордную динамику. После недавнего (и неожиданного) возобновления работы местного аэропорта ожидался рост спроса на 25%, но реальные цифры первых недель оказались еще выше – свыше 40%. И несмотря на повышенный спрос, далеко не все отели резко подняли цены. Но некоторые увеличили стоимость проживания на 20%. Калининградская область также вошла в летний ТОП с увеличением потока на 40%, несмотря на капризную погоду. ТОП-5 самых популярных направлений по итогам лета : Краснодарский край (сохраняет лидерство, но без резкого роста)

Санкт-Петербург

Москва и Московская область

Крым (рекордный рост)

Ставропольский край (Кавминводы) и Калининград (неожиданный скачок спроса) За ними следует Северный Кавказ, где лидером по объемам является Дагестан. Туризм здесь продолжает активно развиваться. Каспийское море привлекает все больше отдыхающих, несмотря на отставание темпов ввода новой отельной инфраструктуры. Среди внутренних направлений, совершивших прорыв в развитии туристической инфраструктуры за последние годы, г-жа Ломидзе назвала Ярославскую область. Но летний сезон 2025 года осложнили аномальные погодные условия: На Черноморском побережье — смерчи и ливни,

В Москве и Центрально-Черноземном районе — то аномальная жара, то резкое похолодание,

На Дальнем Востоке — мощное землетрясение в разгар высокого сезона. Еще один важный фактор — рост цен. Многие эксперты считают, что стоимость туристических услуг достигла потолка, что уже влияет на спрос. Комфортный тур на Черноморское побережье в отель категории 3-4 звезды с трехразовым питанием на неделю обойдется примерно в 80-100 тысяч рублей на человека с перелетом из Москвы. При этом в 2024 году въездной туризм в России должен был совершить прорыв: предварительные прогнозы, основанные на бронированиях и подтвержденных групповых заявках, предполагали рост на 25%. Однако реальные показатели оказались скромнее – в позитивном сценарии (без авиаколлапсов и иных ЧП) он может составить лишь около 10%, в негативном – роста не будет. Китай остается главным источником въездного туризма в Россию – в 2024 году страну посетили 1,1 млн китайцев (другие рынки отстают в разы). Однако в первом полугодии групповой безвизовый турпоток из КНР (40-50% всего китайского въездного потока) сократился на 13% по сравнению с прошлым годом. В групповом сегменте произошел резкий «крен» в сторону Дальнего Востока, который принял около 70% безвизовых туристов из Китая. Топ-5 стран по въездному туризму в Россию: Китай

Арабские страны (ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Бахрейн)

Индия

Туркменистан

Германия Интересный факт: до пандемии Германия была в тройке лидеров (наряду с Китаем и Финляндией), но сейчас ее поток – скорее, заслуга русскоязычных резидентов, а не новых туристов. Туркменистан в пятерке лидеров – техническая погрешность статистики (классических туристов из этой страны в реальности нет). Проблемами въездного туризма остаются также логистические сложности – задержки рейсов, сложности с транзитом и платежные ограничения. По прогнозам Майи Ломидзе, Дальний Восток продолжит наращивать обороты во въездном туризме, наращивая популярность среди китайских туристов, а классические европейские направления (Москва, Петербург, Золотое кольцо) останутся в топе, но без резкого роста. /TOURBUS.RU

