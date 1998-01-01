Туроператоры: Россияне возвращаются на Cредиземноморcкие круизы

Туристы уже сейчас могут забронировать круизы не только на 2026, но и на 2027-2028 годы

Одним из трендов зарубежных круизов эксперты, опрос которых сегодня публикует пресс-служба РСТ, называют более раннее, чем прежде, открытие продаж. Туристы уже сейчас могут выбрать и забронировать поездки не только на 2026, но и на 2027-2028 годы.

По словам туроператоров, такая возможность увеличивает популярность зарубежных морских путешествий у россиян.

Среди самых востребованных маршрутов – круизы из Стамбула, по Персидскому заливу, из Шанхая по Японии. Возвращается интерес и к самым популярным до 2020 года круизам – по Средиземному морю.

«Зарубежные круизные компании теперь раньше выставляют свои предложения. Например, MSC Cruises опубликовала практически все предложения вплоть до лета 2027 года.

Это очень позитивно влияет на продажи в целом, а также увеличивает глубину бронирования. Опытные туристы, желающие попасть на новые маршрут или лайнер, бронируют круизы уже на два года вперед, особенно по дефицитным направлениям», – рассказал руководитель департамента круизов PAC Group Михаил Фельдман.

Эксперт привел в пример круизы из Стамбула: в этом году по ним чувствуется некоторый дефицит, поэтому продажи на следующий год идут активно. Круизы по Персидскому заливу уже забронировали 12 тыс. пассажиров, что на 50% превышает объем аналогичного периода прошлого года.

По словам директора департамента маркетинга туроператора «ЛаВояж – круизы&путешествия» Татьяны Коршуновой, круизы всегда бронировались с большой глубиной, но сейчас она действительно может достигать двух и более лет.

«Сегодня у нас в онлайн-поиске для бронирования доступны варианты вплоть до апреля 2028 года. Например, туристы могут уже сейчас забронировать круиз по греческим островам на лайнере компании Celebrity Cruises с 10 апреля 2028 года на 12 дней, а компания Royal Caribbean предлагает популярные у россиян круизы из Шанхая по Японии с глубиной до конца апреля 2027.

Такая глубина продаж позволяет забронировать путешествие по самой выгодной цене раннего бронирования», – говорит эксперт.

Г-н Фельдман отметил еще один важный тренд – возвращение активного интереса к круизам по Средиземному морю.

«Люди почувствовали, что виза – уже не проблема, долететь к точке старта в Турции не сложно, на борту предоставляем русскоязычный сервис. В эту навигацию наши европейские объемы выросли минимум на 50% к прошлому лету, отправили 3,5 тыс. туристов. Почти столько же отправили за лето в новый круиз по Китаю и Японии», – пояснил он.

На следующий год туроператор закладывает не менее 50% роста объемов по Азии, чуть больше круизов будет со стартом из Японии – продукт очень востребован. А по Средиземноморью ожидает ежегодного роста продаж на 30%.

«Средиземное море – Италия, Испания, Франция, Греция – это настоящая круизная классика, но надо бронировать заблаговременно, чтобы успеть с оформлением шенгенской визы.

Удобно, что есть маршруты по Средиземноморью и греческим островам с началом из портов Турции, до которых из России можно добраться прямыми авиарейсами», – добавила г-жа Коршунова.

«Цены на круизы зависят, прежде всего, от класса лайнера, категории каюты, маршрута и продолжительности. Например, можно весной 2026 года отправиться в короткий Средиземноморский круиз на лайнере 5* на 2 дня по цене от €49 на человека, то есть за каюту на двоих всего 8520 рублей. Самая популярная у россиян продолжительность круизов – неделя. Отправиться на 8 дней в круиз по Средиземному можно за €369 на человека, или 71686 рублей за двоих во внутренней каюте», – пояснила г-жа Коршунова.

По словам г-жи Коршуновой, можно уверенно говорить о заметном оживлении спроса россиян на зарубежные круизы: «Это объясняется тем, что в одном путешествии сочетается сразу нескольких видов отдыха – пляжного, экскурсионного, гастрономического, активного и оздоровительного. Туристы получают максимум впечатлений при минимуме организационных хлопот и с лучшим соотношением цена-качество. За неделю отпуска туристы успевают в комфортных условиях отеля 5* на воде посетить несколько городов, стран и даже континентов.

И не надо постоянно распаковывать-упаковывать чемоданы, переносить их с места на место, можно просто наслаждаться отдыхом «все включено» или «ультра все включено». Это делает круизный отдых универсальным – он подходит как для пар, так и для семей с детьми или больших компаний».

По международной статистике мировая круизная индустрия к 2025 году не просто восстановилась после пандемии, но и демонстрирует устойчивую динамику роста, выходя на рекордные показатели.

Согласно данным Международной ассоциации круизных компаний (CLIA),в 2025 году ожидается рост до 37 млн человек, что станет историческим максимумом.

/TOURBUS.RU